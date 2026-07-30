Сувдаги «Формула-1» мусобақаси 5 йил давомида Қапшағайда ўтказилади
QONAEV. Кazinform — Дунёга машҳур «F1H2O» сувдаги мусобақаси Қапшағай сув омборида кейинги 5 йил давомида ўтказилиши мумкин.
Вилоят ҳокимлигининг маълумотларига кўра, халқаро мусобақа ташкилотчилари ҳудудга махсус келишган. F1H2O ташкилоти, iHolding компанияси, Саудия Арабистонидан расмий делегация вакиллари ва Алмати вилояти ҳокимлиги 2027 йилги жаҳон чемпионатини Қонаев шаҳрида ўтказиш тўғрисида шартнома имзоладилар.
Қозоғистон жаҳон чемпионатига мезбонлик қиладиган олтинчи мамлакат бўлади. Мусобақага хориждан камида 5 минг меҳмон ташриф буюриши кутилмоқда. Шунингдек, мусобақани жонли эфирда тахминан 1 миллиард томошабин томоша қилиши кутилмоқда.
KSA ProMediaPortal ва F1H2O ташкилотлари вакили ва директорлар кенгаши раиси Яссер Али Ал-Ями ҳозирда чемпионатда 11 мамлакат иштирок этишини айтди. Бу жуда талабчан ва мураккаб мусобақа бўлгани учун, бу ерда фақат махсус тайёрланган жамоалар иштирок этиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Gucci “Формула-1”даги Alpine жамоасининг титул ҳамкори бўлди.