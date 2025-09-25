Сув тошқини ва қурғоқчиликни прогноз қилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея ўртасида шартнома имзоланди
ALMATY. Кazinform — Қозоғистон ва Жанубий Корея сув хўжалигини рақамлаштириш соҳасида ҳамкорликда ишламоқда.
ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитовнинг топшириғига кўра, “Қазсушар”(Қозоғистон сув хўжалиги — таҳ.) РДК Жанубий Кореянинг K-Water корпорацияси билан ўзаро англашув ва ҳамкорлик меморандумини тузди.
Ҳужжатни “Қазсушар” РДК бош директори Ануар Ўскенбаев ва K-Water вице-президенти Сонг Ен Хан имзолади. Меморандум бир неча йўналишдаги ҳамкорликни ўз ичига олади. У сув хўжалиги объектларини самарали бошқариш ва мониторингини таъминлайди.
Сунъий интеллект ёрдамида сув тошқини ва қурғоқчилик хавфини прогноз қилиш ва бошқариш, сув ресурсларини ҳисобга олиш ва мониторингини рақамлаштириш режалаштирилган. Шунингдек, гидротехника иншоотлари ва ирригация каналларини бошқаришда геоахборот тизимлари ва картографик ечимлардан фойдаланиш режалаштирилган.
Шунингдек, қўшма илмий-техник тадқиқотлар олиб бориш, малакали мутахассислар тайёрлаш кўзда тутилган. Учрашувда K-Water компанияси вакиллари ўзларининг ахборот тизимини тақдим этдилар.
Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги вакиллари ва Корея делегацияси Қозоғистонда “Рақамли эгизак” технологиясидан фойдаланиш имкониятларини муҳокама қилди. Ушбу технология реал объект ёки тизимнинг виртуал моделини яратади ва уни сенсорлар, сунъий интеллект ва симуляциялардан олинган маълумотлар асосида реал вақт режимида кузатиш, таҳлил қилиш ва бошқариш имконини беради.
– Давлат раҳбари Қозоғистон халқига Мурожаатномасида сув хўжалиги объектларини автоматлаштириш ва модернизация қилиш вазифасини қўйди ва сув хўжалигига сунъий интеллектни жорий этиш муҳимлигини таъкидлади. K-Water компанияси билан ҳамкорлик мамлакатимизда сув хўжалигини рақамлаштириш, илғор халқаро тажрибаларни ўзлаштириш ва республикада сув ресурсларидан самарали фойдаланиш ва бошқаришни ошириш суръатларини тезлаштиради, – деди Сув ресурслари ва ирригация вазири ўринбосари Аслан Абдраимов.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда 2026 йилда Сув ресурслари миллий ахборот тизими ишга туширилади.