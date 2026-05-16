Сув оқими оқизиб кетди: АҚШда минглаб ҳайдовчисиз автомобиллар чақириб олинмоқда
ASTANA. Kazinform - АҚШда Waymo компаниясининг ҳайдовчисиз таксилари оммавий тарзда чақириб олина бошланди. Бунга Техасда содир бўлган ҳодиса сабаб бўлди — компания автомобилларидан бири сув босган йўлга чиқиб кетиб, сув оқими уни сойга оқизиб кетган, деб хабар беради Kazinform агентлиги BBCга таяниб.
АҚШ Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (NHTSA) маълумотига кўра, чақириб олиш жараёни бешинчи ва олтинчи авлод автоматлаштирилган ҳайдов тизимларига эга қарийб 3800 та автомобилни қамраб олади.
Бунга дастурий хатолик сабаб бўлган бўлиб, у транспорт воситасининг сув тошқини пайтидаги йўл шароитини нотўғри баҳолашига олиб келиши мумкин. Қайд этилишича, ҳодиса вақтида автомобиль ичида йўловчилар бўлмаган. Воқеадан сўнг компания шаҳардаги сервис фаолиятини вақтинча тўхтатиб, дастурий таъминотни янгилашни бошлади.
Waymo компанияси хавфсизлик компаниянинг асосий устувор йўналиши бўлиб қолишини маълум қилди. Ишлаб чиқувчилар тўсатдан сув тошқини хавфи бўлган ҳудудларда ташрифларни чеклаш каби қўшимча ҳимоя чораларини жорий этган.
Alphabet компаниясига тегишли бўлган Waymo шунингдек ҳайдовчисиз автомобилларни сув босган йўлларга чиқиб кетишининг олдини оладиган янги механизмлар устида иш олиб бораётганини билдирди.
Ҳозирда Waymo хизмати Сан-Франциско, Остин ва Майами каби бир қатор Америка шаҳарларида ҳафтасига 500 мингдан ортиқ ташрифни амалга оширмоқда. Шу билан бирга, экспертлар автоном транспорт воситалари кенгайиб бориши билан бундай ҳодисалар тез-тез учраши мумкинлигини таъкидламоқда.
Лондон университет коллежи профессори Жек Стилгоу барча автоном ҳайдов тизимлари чекловларга эга эканини ва ноодатий шароитларда доимий такомиллаштиришни талаб қилишини таъкидлади.
Сўнгги бир йил ичида соҳа қатор йирик носозликларга дуч келган. 2025 йил охирида Сан-Францискодаги кенг кўламли электр таъминоти узилиши Waymo ҳайдовчисиз таксилари фаолиятини издан чиқарган эди.