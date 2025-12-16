Сўровнома: Қозоғистонликларнинг 71 фоизи мамлакат тўғри йўналишда ривожланаётганини таъкидлади
Миллий таҳлил маркази Қозоғистоннинг барча ҳудудларини қамраб олган ва 2025 йил натижаларини таҳлил қилиш учун 1000 респондентни жалб қилган умуммиллий социологик сўров ўтказди.
Сўров натижалари шуни кўрсатадики, фуқаролар ўтиб бораётган йилни ижобий баҳолайдилар. Глобал беқарорлик шароитида бундай натижа жамиятнинг давом этаётган ўзгаришларга юқори даражада мослашишини кўрсатади.
Шахсий ютуқлар ва барқарорлик йили
"2025 йил сиз учун қайси йил бўлди?" деган биринчи савол берилганда, баъзи респондентлар дастлаб бу ҳақда ўйлашди. Бу шуни кўрсатадики, кундалик ҳаёт суръати ўртасида йил нафақат қийинчиликлар, балки ютуқлар билан ҳам тавсифланиши ҳар доим ҳам дарҳол аниқ бўлавермайди. Бундан ташқари, сўров натижалари шуни кўрсатдики, ижобий баҳолар салбий баҳолардан 3,5 баравар кўп. Хусусан, респондентларнинг атиги 11 фоизи 2025 йилни муваффақияциз деб баҳолаган, 37 фоизи эса уни муваффақиятли йил деб атаган. Респондентларнинг аксарияти (52%) йилни умуман барқарор давр сифатида таърифладилар, аниқ ижобий ёки салбий тенденциялар кузатилмади.
Йил давомида жамоатчилик кайфиятини шакллантирган асосий воқеалар
2025 йилдаги ютуқлар ҳақида гапирганда, қозоғистонликлар асосан спорт, технология ва рақамлаштириш, кино саноати, саноатнинг ривожланиши, шунингдек, мактаблар, касалхоналар ва бошқа ижтимоий объектлар қурилиши каби соҳаларни таъкидладилар.
Респондентлардан 2025 йилнинг энг ёрқин ва энг ижобий воқеаларини номлаш сўралганда, энг кўп тилга олинганлар қуйидагилар эди:
"Қайрат" ва "Реал Мадрид" ўртасидаги тарихий ўйин ва спортчиларнинг бошқа ютуқлари, жаҳон юлдузларининг концертлари (J Lo, Backstreet Boys) ва турли юбилейларни нишонлаш (Aбайнинг 180 йиллиги, Ғалабанинг 80 йиллиги, Конституциянинг 30 йиллиги ва бошқалар),
Янги мактаблар ва касалхоналарнинг очилиши, инфратузилмани яхшилаш (йўллар, шаҳарсозлик ва бошқалар),
Сунъий интеллект соҳасидаги йирик ютуқлар (Alem.ai, суперкомпьютер, Higgsfield AI),
Президентнинг халқаро учрашувлари (Дональд Трамп, Си Цзиньпин ва бошқалар).
Йил давомидаги ижобий воқеалар нафақат кайфиятнинг кўтарилишини, балки мамлакатнинг таълим, соғлиқни сақлаш, экология ва технология каби асосий соҳаларида ҳақиқий ўзгаришлар ва ютуқларни ҳам кўрсатади.
Шу нуқтаи назардан, мамлакатнинг ривожланиш йўналишини қўллаб-қувватлаш сўров натижаларидан олинган аниқ маълумотлар билан ҳам тасдиқланади:
Қозоғистонликларнинг 71 фоизи мамлакат тўғри йўналишда ривожланаётганини таъкидладилар. Ушбу маълумотлар шуни кўрсатадики, одамларнинг аксарияти йил воқеаларини мамлакатнинг барқарор ривожланиши ва давлат сиёсатининг барқарорлиги билан боғлайди.
Қозоғистонликларнинг 77 фоизи Президент фаолиятини қўллаб-қувватлашини билдирди. Бундай юқори даражадаги қўллаб-қувватлаш улар Президентни мамлакат тараққиётининг тўғри йўналишини белгилайдиган етакчи сифатида қабул қилишларидан далолат беради.
Мамлакатнинг тараққиёт йўналишига ишонч ва Президентни юқори даражада қўллаб-қувватлаш жамият Қозоғистон тараққиётининг келажакдаги йўналиши ҳақида ягона қарашни шакллантирганидан далолат беради.
Эслатиб ўтамиз, сўров натижаларига кўра, қозоғистонликларнинг 82 фоизи Президентга ишонади.