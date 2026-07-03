Сурия пойтахтидаги портлаш бир неча кишини жароҳатлади
ASTANA. Kazinform — Дамашқ марказидаги Адлия саройи яқинида портлаш содир бўлди. Натижада бир неча киши жароҳат олди. Бироқ, уларнинг аниқ сони ҳали номаълум. Бу ҳақда маҳаллий ОАВ ва гувоҳлар хабар беришди, деб ёзади Синьхуа.
Сурия SANA давлат ахборот агентлиги хабарига кўра, портлаш Ҳижоз минтақасидаги кафеда содир бўлган. Ҳодиса натижасида бир неча киши жароҳат олган.
Ҳодисанинг сабаблари ҳозирда аниқланмоқда. Баъзи гувоҳларнинг сўзларига кўра, портлаш батареянинг ҳаддан ташқари қизиб кетиши натижасида юзага келган бўлиши мумкин.
Полиция воқеа жойини ўраб олди ва атрофдаги ҳудудни назоратга олди. Воқеа жойига бир нечта тез ёрдам машиналари етиб келди.