    10:36, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сурия пойтахтида портлаш содир бўлди

    ASTANA. Kazinform — Сурия пойтахти Дамашқда портлаш содир бўлди, деб хабар беради Синьхуа.

    Дамаск Сирия бойынша жан-жақты атысты тоқтату туралы хабарлады
    Фото: Анадолы

    Маҳаллий оммавий ахборот воситалари шаҳар марказидаги Озодлик кўприги (собиқ Президент кўприги) яқинида акустик бомба портлаганини хабар қилдилар. Қурбонлар ҳақида ҳеч қандай маълумот йўқ.

    Ҳодиса Суриянинг собиқ президенти Башар ал-Ассад ҳукумати ағдарилганининг бир йиллигини нишонлаш тадбирларига тайёргарлик кўриш пайтида содир бўлган.

    Дамашқ ва мамлакатнинг бошқа шаҳарларида хавфсизлик чоралари кучайтирилди.

    Ўтган йилнинг шу куни Ҳаят Таҳрир аш-Шам жангчилари ва иттифоқчи гуруҳлар Суриянинг шимолий қисмига бостириб кириб, мамлакат пойтахтини эгаллаб олган. Башар ал-Ассад уларнинг ҳужумидан кейин Россияга қочиб кетган.

    Ляззат Сейданова
