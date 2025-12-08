10:36, 08 Декабрь 2025 | GMT +5
Сурия пойтахтида портлаш содир бўлди
ASTANA. Kazinform — Сурия пойтахти Дамашқда портлаш содир бўлди, деб хабар беради Синьхуа.
Маҳаллий оммавий ахборот воситалари шаҳар марказидаги Озодлик кўприги (собиқ Президент кўприги) яқинида акустик бомба портлаганини хабар қилдилар. Қурбонлар ҳақида ҳеч қандай маълумот йўқ.
Ҳодиса Суриянинг собиқ президенти Башар ал-Ассад ҳукумати ағдарилганининг бир йиллигини нишонлаш тадбирларига тайёргарлик кўриш пайтида содир бўлган.
Дамашқ ва мамлакатнинг бошқа шаҳарларида хавфсизлик чоралари кучайтирилди.
Ўтган йилнинг шу куни Ҳаят Таҳрир аш-Шам жангчилари ва иттифоқчи гуруҳлар Суриянинг шимолий қисмига бостириб кириб, мамлакат пойтахтини эгаллаб олган. Башар ал-Ассад уларнинг ҳужумидан кейин Россияга қочиб кетган.