Сурия хавфсизлик кучлари Дамашқда ИШИД террорчилари етакчисини қўлга олди
ASTANА. Кazinform — Сурия ички хавфсизлик кучлари махсус операция ўтказди, унинг давомида Дамашқда ИШИД террорчилик ташкилоти етакчиси қўлга олинди.
Report агентлигининг хабар беришича, бу ҳақда провинция бошқармаси бошлиғи генерал Аҳмад ал-Даллатий Х ижтимоий тармоғида маълум қилди.
— Бизнинг махсус бўлинмаларимиз ҳарбий разведка ва халқаро коалиция кучлари билан биргаликда Муадамия яқинидаги ИШИД истеҳкомини йўқ қилиш бўйича операция ўтказди. Натижада Дамашқдаги террорчилик гуруҳи етакчиси Таҳа аз-Зуаби ва унинг бир қатор шериклари ҳибсга олинди. Улардан портловчи камарлар ва қуроллар мусодара қилинди, — дейилади хабарда.
Ал-Даллатийнинг сўзларига кўра, тинтув маҳаллий аҳолидан хабар олингандан кейин амалга оширилди. Улар хавфсизлик кучларига жиноятчиларни қўлга олишда ёрдам беришди.
— Бу ИШИДга катта зарба бўлиб, хавфсизлик кучларимизнинг Дамашқ ва унинг атрофидаги барқарорликка таҳдид соладиган ҳар қандай таҳдидга қарши туришга тайёрлигини намойиш этади, — деб таъкидлади генерал.
