    Сурия хавфсизлик кучлари Дамашқда ИШИД террорчилари етакчисини қўлга олди

    ASTANА. Кazinform — Сурия ички хавфсизлик кучлари махсус операция ўтказди, унинг давомида Дамашқда ИШИД террорчилик ташкилоти етакчиси қўлга олинди.

    Сурия хавфсизлик кучлари Дамашқда ИШИД террорчилари етакчисини қўлга олди
    Фото: Report

    Report агентлигининг хабар беришича, бу ҳақда провинция бошқармаси бошлиғи генерал Аҳмад ал-Даллатий Х ижтимоий тармоғида маълум қилди.

    — Бизнинг махсус бўлинмаларимиз ҳарбий разведка ва халқаро коалиция кучлари билан биргаликда Муадамия яқинидаги ИШИД истеҳкомини йўқ қилиш бўйича операция ўтказди. Натижада Дамашқдаги террорчилик гуруҳи етакчиси Таҳа аз-Зуаби ва унинг бир қатор шериклари ҳибсга олинди. Улардан портловчи камарлар ва қуроллар мусодара қилинди, — дейилади хабарда.

    Ал-Даллатийнинг сўзларига кўра, тинтув маҳаллий аҳолидан хабар олингандан кейин амалга оширилди. Улар хавфсизлик кучларига жиноятчиларни қўлга олишда ёрдам беришди.

    — Бу ИШИДга катта зарба бўлиб, хавфсизлик кучларимизнинг Дамашқ ва унинг атрофидаги барқарорликка таҳдид соладиган ҳар қандай таҳдидга қарши туришга тайёрлигини намойиш этади, — деб таъкидлади генерал.

    Эслатиб ўтамиз, Австралия полицияси теракт режалаштиришда гумон қилинган етти кишини ҳибсга олди.

