Сунъий интеллект инсониятни йўқ қилиши мумкин — Anthropic тадқиқотчиси
ASTANА. Кazinform — Anthropic компанияси тадқиқотчиси Жейкоб Коксон сунъий интеллектни ривожлантириш пойгаси масъулиятсиз бўлиб бораётганини айтиб, бу технология келажакда инсониятнинг йўқ қилинишига олиб келиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди. Бу ҳақда Аnadolu хабар берди.
Коксон илгари OpenAIда ишлаган. У 8 сентябрь куни Anthropicни тарк этган ва сунъий интеллект саноатидан кетаётганини эълон қилган.
Тадқиқотчининг сўзларига кўра, OpenAI ва Anthropic хавфсизлик масалаларига етарлича эътибор бермай, ўзини такомиллаштирувчи суперинтеллект яратишга шошилмоқда. Унинг фикрича, бундай пойга инсоният учун жиддий хавф туғдириши мумкин.
— Улар бизнинг ҳаётимиз билан ўйнамоқда, — деб ёзган Коксон ижтимоий тармоқлардаги постида.
Унинг сўзларига кўра, сунъий интеллект соҳасида ишлайдиган одамларнинг ўзлари бу технология инсоният учун ҳалокатли таҳдид солиши мумкинлигидан хавотирда. Коксоннинг сўзларига кўра, бу маркетинг ҳийласи эмас, балки компаниялар ичидаги юқори лавозимли раҳбарлар ва тажрибали тадқиқотчилар орасида ҳақиқий ташвиш.
Жейкоб Коксоннинг сўзларини Anthropic компаниясининг ҳозирги ходими, Alignment бўлими бошлиғи Эван Хубингер ҳам қўллаб-қувватлади. У сунъий интеллект кейинги ўн йилликда бутун инсониятни йўқ қилиш эҳтимолини 10% дан ортиқ деб баҳолади.
Эслатиб ўтамиз, Россияда сунъий интеллектдан фойдаланиш қоидалари ишлаб чиқилади.
Шунингдек, Хитой сунъий интеллектдан фойдаланиш бўйича янги қоидаларни жорий этди.