Сўнгги қўнғироқ: мамлакат мактабларида ўқув йили якунланди
ASTANA. Kazinform — Бу йил 3,9 миллиондан ортиқ ўқувчи учун ўқув йили якунланди. Улардан 215 мингдан ортиғи 11-синф битирувчиларидир.
«Ўқув йили натижаларига кўра, 9 синфни имтиёзли битирувчилар сони 31 мингдан ошди. 11 синфни имтиёзли битирувчилар сони эса 18 минг ўқувчи. Бугунги кунда мамлакатимиз таълим муассасаларида 420 мингдан ортиқ ўқитувчи ишлайди», - дея хабар беради Таълим-маориф вазирлиги.
Ўқув йили якунланиши муносабати билан 25 майда мамлакатимизнинг барча мактабларида "Билимим — Ватанимга!" мавзусида ягона синф соати ўтказилади. Синф соатида ўқув йили якунланади ва ўқувчиларнинг ютуқлари ва ёрқин онлари эсга олинади. Шунингдек, "Адал азамат" ягона таълим дастурининг асосий қадриятларига, таълим ва фанга ҳурматни оширишга, Халқ Конституциясида белгиланган асосий стратегик йўналиш сифатида инновацион фикрлашни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилади. Ўқувчилар ёзги таътилда ўқиш учун тавсия этилган адабиётлар ва томоша қилиш учун тавсия этилган филмлар рўйхати билан таништирилади.
Давлат раҳбарининг фармойиши билан амалга оширилаётган "Келажак мактаблари" миллий лойиҳаси доирасида 217 та замонавий мактаб фойдаланишга топширилди. Улардан 84 таси қишлоқ аҳоли пунктларида жойлашган. Айни пайтда ушбу мактабларда 220 мингдан ортиқ ўқувчи таҳсил оляпти ва 16 мингга яқин ўқитувчи ишлаяпти.
Ресторанларда битирув маросимлари тақиқланган
«Таълим-маориф вазирлиги ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларининг қўшма буйруғи ва қарорига мувофиқ, мактабгача таълим, ўрта махсус, техник ва касб-ҳунар таълими муассасаларида ресторанларда, кафеларда, банкет залларида, дам олиш марказларида ва табиатда тантанали тадбирларни ўтказиш тақиқланади.
Ота-оналардан, қонуний вакиллардан ва ўқувчилардан тантанали тадбирлар муносабати билан пул йиғиш, совғалар ва бошқа моддий қимматликларни талаб қилишга йўл қўйилмайди. Шунингдек, аттестат ва дипломларни тантанали топшириш маросимлари фақат таълим муассасалари ҳудудида ташкил этилади», — дейилади вазирлик хабарномасида.
Қўшма буйруқ битирув маросимлари пайтида ўқувчилар ўртасида хавфсизлик ва жамоат тартибини таъминлаш, шунингдек, таълим муассасаларида “Қонун ва тартиб” мафкурасини мустаҳкамлаш учун мўлжалланган.
Таълим бошқармаси бошлиғининг ўринбосари Маржан Қайирбаеванинг сўзларига кўра, Таълим-маориф вазирлиги талабларига мувофиқ, битирув кечалари ва аттестат топшириш маросимлари фақат мактабда ташкил этилиши керак. Шу муносабат билан ресторанлар, кафелар ва бошқа кўнгилочар жойларда тантанали тадбирлар ўтказишга йўл қўйилмайди.
«Бу талаблар болалар хавфсизлигини таъминлашга қаратилган. Шу билан бирга, улар қоидабузарликлар ва бахтсиз ҳодисаларнинг олдини олиш ҳамда ота-оналар учун кераксиз харажатларни камайтиришга қаратилган», — деди у.
Шунингдек, битирув кечалари пайтида дастурхон ёзиш, автопарад ташкил қилиш, аниматорлар ва байрам агентликларини жалб қилиш тақиқланади. Шунингдек, ўқитувчилар ва мактаб маъмурияти учун совғалар учун ота-оналардан пул йиғишга йўл қўйилмайди.
Ижтимоий тенгликни сақлаш ва ўқувчилар ўртасида ҳаддан ташқари рақобатнинг олдини олиш мақсадида Таълим бошқармаси битирувчиларга мактаб формасини кийишни тавсия қилди.
Якуний имтиҳон саналари
2025–2026 ўқув йили учун якуний аттестацияни ўтказиш тартиби тасдиқланди. 9 синф ўқувчилари учун якуний имтиҳонлар 2026 йил 29 майдан 11 июнгача бўлиб ўтади. Улар мажбурий фанлардан тўртта ёзма имтиҳон топширадилар.
11 синф ўқувчилари учун давлат имтиҳонлари 2026 йил 2 июндан 15 июнгача бўлиб ўтади. Ўқувчилар бешта имтиҳон топширадилар, улардан бири оғзаки бўлади.
Ўрта ва умумий ўрта таълим аттестаттарларини топшириш маросими таълим муассасаларида 2026 йил 17-18 июнда бўлиб ўтади.
МЯТ формати ўзгаришсиз қолмоқда
Апрель ойида 2026 йилги асосий МЯТ (миллий ягона тест) учун аризалар қабул қилинди. Тест синовлари 10 майда бошланди ва 10 июлгача давом этади. Абитуриентлар асосий МЯТни икки марта топширишлари ва грант танловида энг яхши натижа билан иштирок этишлари мумкин.
«Ариза беришда абитуриентлар тест ўтказиш санаси, вақти ва нуқтасини ўзлари танлайдилар. МЯТнинг биринчи куни бутун мамлакат бўйича 926 нафар, жумладан пойтахтда 359 нафар абитуриент тест синовидан ўтади. Умуман олганда, миллий тест синови 45 та тест марказида ташкил этилган. Бир неча йилдан бери энг кўп танланаётган профиль фанлар комбинацияси «Математика–Физика» бўлиб қолмоқда — уни битирувчиларнинг 17,9 фоизи танлаган. Бу абитуриентларнинг муҳандислик, ўқитувчилик, энергетика, қурилиш ва бошқа техник мутахассисликларга қизиқишини кўрсатади. Оммавийлиги бўйича кейинги комбинациялар: келажакда тиббиёт соҳасини танламоқчи бўлганлар учун мўлжалланган «Биология–Кимё» комбинацияси (14,5%) ва ижодий йўналишларга қизиқувчи абитуриентларни жалб этувчи «Ижодий имтиҳон» комбинацияси (12,4%)", — деди Миллий тест маркази директори Нурсейт Байжанов.
2026 йилда миллий ягона тестнинг формати ўзгаришсиз қолади. Абитуриентлар учта мажбурий ва иккита ихтиёрий профил фанидан топширадилар. МЯТ топшириқларининг умумий сони 120 та. Улардан 20 таси "Қозоғистон тарихи" фанидан, 10 таси "Ўқиш саводхонлиги" ва "Математик саводхонлик" фанларидан, шунингдек, иккита профил фанининг ҳар биридан 40 та топшириқ берилган. МЯТда максимал балл 140 баллни ташкил этади.
Тест вақти 4 соат (240 дақиқа). Шуни таъкидлаш керакки, махсус таълим эҳтиёжлари бўлган болалар учун ажратилган қўшимча 40 дақиқа сақлаб қолинади.
Минимал чегаравий баллар ўзгаришсиз қолди. Миллий олий таълим муассасаларига қабул қилиш учун чегаравий бал 65 балл, бошқа олий таълим муассасаларига қабул қилиш учун 50 балл, "Педагогика фанлари" таълим йўналиши бўйича - 75 балл, "Соғлиқни сақлаш" таълим йўналиши бўйича - 70 балл, "Ҳуқуқшунослик" таълим йўналиши бўйича - 75 балл.