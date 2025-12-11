Сўнгги 3 йил ичида Чимкент иқтисодиётига қанча инвестиция жалб қилинди
ASTANА. Кazinform — Чимкент шаҳар ҳокими Ғабит Сиздиқбеков Марказий коммуникациялар хизматида бўлиб ўтган матбуот анжуманида мегаполиснинг инвестиция сиёсати ва саноат зоналарини ривожлантириш ҳақида ахборот берди.
Ҳокимнинг сўзларига кўра, инвесторларни жалб қилиш ва доимий иш ўринларини яратиш мақсадида шаҳарда 2 та янги саноат зонаси қурилмоқда ва 3 та зона кенгайтирилмоқда. Ушбу зоналарда жами 900 миллиард тенгега тенг 300 та инвестиция лойиҳаси амалга оширилади, бу эса қарийб 13 минг янги иш ўрни яратади.
— Чимкентда Жанубий ҳудуд учун логистика жиҳатидан самарали "Ҳудудий хаб"ни яратиш бўйича ишлар давом этмоқда. Шу мақсадда Савдо ва логистика марказини кенгайтириш келгуси йилда якунланади. Ушбу лойиҳани амалга ошириш ҳудуднинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлайди ва бизнес ва савдо учун янги имкониятлар очади, — деди вилоят ҳокими.
Бундан ташқари, "Стандарт" хусусий саноат зонаси ишга туширилди. У ерда ишлаб чиқариш инфратузилмаси билан жиҳозланган махсус кичик ишлаб чиқариш майдончалари қурилди.
— Сўнгги 3 йил ичида шаҳар иқтисодиётига 2 триллион тенгедан ортиқ инвестициялар жалб қилинди, уларнинг 75 фоизи хусусий сектор ҳиссасига тўғри келади. Ўртача йиллик ўсиш суръати 11 фоизни ташкил этди, — дея қўшимча қилди у.
Кейинги 5 йил ичида 6,6 триллион тенге инвестицияларни жалб қилиш режалаштирилган ва бугунги кунда умумий қиймати 4,6 триллион тенге бўлган 221 та лойиҳа бўйича пул шакллантирилди. Ушбу лойиҳалар доирасида 29 мингдан ортиқ иш ўринлари яратилади.
— Астанада бўлиб ўтган инвестиция форуми натижасида Хитойнинг Shaanxi Construction Engineering компанияси билан 55 миллиард тенгега 24 МВт қувватга эга чиқиндиларни ёқиш орқали энергия ишлаб чиқариш лойиҳаси келишиб олинди. Завод қурилиши учун полигон яқинида 12 гектар ер ажратилди, — деди ҳоким.
Ҳокимнинг сўзларига кўра, мамлакатдаги учта нефтни қайта ишлаш заводларидан бири жойлашган Чимкентда нефть-кимё саноатини ривожлантириш мақсадида заводнинг ишлаб чиқариш қуввати 2030 йилга бориб 6 миллион тоннадан 12 миллион тоннагача оширилади. Лойиҳанинг дастлабки қиймати тахминан 3 триллион тенгени ташкил этади.
Эслатиб ўтамиз, Чимкентда сўнгги 3 йил ичида саноат соҳасида 2,5 мингдан ортиқ иш ўрни яратилгани ҳақида ёзган эдик.