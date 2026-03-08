11:29, 08 Март 2026 | GMT +5
Сўнгги 24 соат ичида Яқин Шарқдан тахминан 1800 қозоғистонлик етиб келди
ASTANA. Kazinform – 7 мартдан 8 мартга ўтар кечаси Air Astana, Scat, FlyDubai ва Air Arabia авиакомпаниялари томонидан Яқин Шарқдан Қозоғистонга амалга оширилган 11 та рейсда 1786 йўловчи ташилди, деб хабар беради Kazinform Транспорт вазирлигига таяниб.
Жорий йил 8 мартда Қозоғистон ва хорижий авиакомпаниялар томонидан фуқароларни Қозоғистон Республикасига қайтариш учун бир қатор рейслар режалаштирилган.
3 мартдан бери Яқин Шарқдан Қозоғистонга 37 та рейс амалга оширилди ва 6254 киши қайтарилди.
Қозоғистон фуқароларини ватанига қайтариш ваколатли давлат идоралари ва авиакомпаниялар билан мувофиқлаштирилган ҳолда давом этмоқда.
Аввалроқ Яқин Шарқдан Қозоғистонга 27 та рейсда Қозоғистон фуқаролари ташилгани ҳақида хабар берилган эди.