Суд Болсонаруни ҳокимиятни эгаллашга уринганликда айбламоқда
Олий суднинг беш судьясидан учтаси 70 ёшли Болсонаруни 2022 йилги сайловда сўл рақиби Луис Инасио Лула да Силвага ютқазиб, ҳокимиятни сақлаб қолиш учун давлат тўнтаришига раҳбарлик қилган деб топди. Лула да Силва ҳозирда президент.
Судьялар Болсонару тарафдорлари 2023 йил 8 январда ҳукумат биноларини эгаллаб олган бўлсалар ҳам, давлат тўнтаришини ҳарбийлар қўллаб-қувватламаганлигини аниқладилар.
Судьялардан бири Болсонаруни оқлади, охирги судья эса ҳали овоз бермади. Бироқ, собиқ президентни айблаш учун оддий кўпчилик овози етарли. Энди уни ўн йиллик қамоқ жазоси кутмоқда. Ҳукм жума куни чиқарилади.
Судья Кармен Лусия ҳал қилувчи овоз берди. У Болсонаруни барча бешта айблов бўйича айбдор деб топди: давлат тўнтаришига уриниш, қуролли жиноий ташкилотга раҳбарлик қилиш, демократик тартибни куч билан ағдаришга уриниш ва 2023 йил 8 январда Бразилиядаги биноларга ҳужум пайтида мулкка зарар етказиш билан боғлиқ яна иккита айблов.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Бразилиянинг собиқ президенти Жаир Болсонару устидан суд жараёни бошлангани ҳақида хабар берган эдик.