Study in Kazakhstan кўргазмаси мамлакатнинг 14 шаҳрида бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда абитуриентлар учун энг йирик таълим лойиҳаларидан бири бўлган - Study in Kazakhstan олий таълим кўргазмаси бошланди. Бу ҳақда ҚР Фан ва олий таълим вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Лойиҳа мамлакатнинг 14 та шаҳрини қамраб олади ва 6000 квадрат километрдан ортиқ ҳудудни бирлаштиради.
Лойиҳанинг асосий мақсади - абитуриентларни Қозоғистондаги етакчи университетларнинг таълим имкониятлари ва мамлакатимизда очилган хорижий университетларнинг филиаллари билан таништиришдир. Тадбир давомида иштирокчилар таълим дастурлари, давлат грантлари, қабул талаблари ва ўқиш хусусиятлари ҳақида батафсил маълумот олишлари мумкин.
Тадбир 7-25 апрель кунлари Астана, Павлодар, Семей, Ўскемен, Қаскелен, Алмати, Тараз, Чимкент, Туркистон, Қизилўрда, Ақтўбе, Атирау, Ақтау ва Жанаўзен шаҳарларида бўлиб ўтади.
Лойиҳанинг биринчи куни 7 апрелда Астанада бўлиб ўтди. Кенг кўламли тадбирда мамлакатнинг 50 га яқин университети иштирок этди, улар 10-11 синфларнинг 2500 дан ортиқ ўқувчиларини бирлаштирди.
Тантанали очилиш маросимида Астана шаҳар таълим бошқармаси бошлиғи Қасимхан Сенғазев ва ҚР Фан ва олий таълим вазири маслаҳатчиси Руслан Емелбаев сўзга чиқиб, ёшлар учун сифатли таълимнинг муҳимлигини таъкидладилар. Бундан ташқари, талабалар учун ўқув дастури ташкил этилди ва ўқитувчи-касб-ҳунар бўйича маслаҳатчи Айдос Жуманазар, Миллий ягона тест эксперти Фархат Султабаев ва таълим мутахассиси Оразбек Апсаттар абитуриентларга мутахассисликни танлаш ва олий таълим муассасасига кириш бўйича кўрсатмалар бердилар.
Тадбир давомида олий таълим муассасалари ва хорижий университетлар филиаллари вакиллари таълим дастурларининг хусусиятлари ва қабул қоидалари ҳақида сўзлаб беришди ҳамда абитуриентлар ва ота-оналарнинг саволларига жавоб беришди.
Лойиҳа дастурига кўра, 7 апрелда Астанада бошланган тадбир 8 апрелда Павлодар, 9 апрелда Семей ва 10 апрелда Ўскеменда давом этади. Кейин 13 апрелда Алмати, 14 апрелда Қаскелен, 15 апрелда Тараз, 16 апрелда Чимкент, 17 апрелда Туркистон, 18 апрелда Қизилўрда, 20 апрелда Ақтўбе ва 22 апрелда Атирау шаҳарларида бўлиб ўтади. Якуний босқич 24-25 апрель кунлари Ақтау ва Жанаўзен шаҳарларида бўлиб ўтади.
Study in Kazakhstan - абитуриентлар учун ўз келажагини онгли равишда режалаштириш ва мамлакатдаги ва халқаро миқёсдаги таълим имкониятлари билан танишиш учун муҳим платформадир.