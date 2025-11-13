Стратегик шерикликнинг янги даражаси: Қозоғистон Президентининг Россияга ташрифи қандай ўтди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Москвага давлат ташрифи доирасида Россия Президенти Владимир Путин билан муҳим музокаралар ўтказилди ва тарихий ҳужжат имзоланди. Қозоғистон ва Россия ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик тўғрисидаги декларация икки томонлама муносабатларни янги босқичга кўтаради. Иқтисодиёт, энергетика, транспорт ва логистика, таълим, маданият ва инфратузилма соҳаларида аниқ келишувларга эришилди ва икки мамлакат ўртасида барқарор ҳамкорлик учун асос яратилди. Kazinformнинг таҳлилий шарҳловчиси ташриф натижаларини таҳлил қилди.
Давлат ташрифининг норасмий қисми
Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Москвага давлат ташрифи икки мамлакат ўртасидаги ишончли ва барқарор дипломатик муносабатларни яққол намойиш этди. Қозоғистон Президенти қўшни давлатга 23-марта ташриф буюрмоқда ва у биринчи марта энг юқори дипломатик унвонга эга давлат ташрифини амалга оширди.
Россия пойтахти Қозоғистон Президентининг ташрифига пухта тайёргарлик кўрди. Буни ҳатто Москванинг махсус безатилган кўчаларида ҳам кўриш мумкин.
Россия пойтахтига ташрифи давомида Давлат раҳбари Москва давлат халқаро муносабатлар институти талабалари билан учрашди. Ёшлар қозоқ тилида сўзлашди ва Абай Қўнонбойулининг ижодига қизиқиш билдирдилар.
Президент Тоқаев ёшларнинг қозоқ тилини ўрганишга бўлган иштиёқини юқори баҳолади ва уларга муваффақият тилади.
Кечки учрашувда Қасим-Жомарт Тоқаев ва Владимир Путин Кремлда 2,5 соатдан ортиқ норасмий суҳбатлашдилар. Ушбу учрашув расмий маросимлардан ташқари, эркин форматда бўлиб ўтди. Суҳбат илиқ ва дўстона муҳитда ўтди.
Аниқ фойда келтирган музокаралар
Ташрифнинг иккинчи куни расмий тадбирларга бой бўлди. Давлат раҳбарлари ўртасидаги музокаралар давомида Қасим-Жомарт Тоқаев Россия Президенти Владимир Путинни келаси йили Қозоғистонга давлат ташрифи билан боришга таклиф қилди. Ушбу таклиф Россия раҳбари томонидан қабул қилинди.
Музокаралар якунида Қасим-Жомарт Тоқаев ва Владимир Путин Қозоғистон Республикаси ва Россия Федерацияси ўртасидаги муносабатларни кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик даражасига кўтариш тўғрисидаги декларацияни имзоладилар.
Бундан ташқари, икки Президент оммавий ахборот воситалари учун қўшма баёнот берди ва Қасим-Жомарт Тоқаев декларациянинг тарихий аҳамиятини таъкидлади:
«Ушбу ҳужжат халқларимиз ўртасидаги мустаҳкам ўзаро ишонч ва ҳамкорлик истиқболлари ҳақида гувоҳлик беради... Қозоғистон Россия Федерациясининг гуллаб-яшнашидан чинакам манфаатдор. Бугунги музокаралар натижаларини юқори баҳолайман. Учрашувимиз очиқ ва ишончли муҳитда ўтди ва аниқ фойда келтирди», - деди Давлат раҳбари.
Шунингдек Президент барча даражаларда интенсив мулоқотни давом эттиришга келишиб олди ва саноат, энергетика, транспорт ва логистика, қишлоқ хўжалиги, юқори технологиялар, рақамлаштириш, гуманитар интеграция ва янги инфратузилма лойиҳаларини амалга ошириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилаётганини таъкидлади.
Қозоғистон-Россия: стратегик шериклик ва ишонч даражаси янги босқичга кўтарилди
Сиёсатчи Қазбек Майгелдинов Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Москвага ташрифининг асосий воқеаси қўшни давлат билан кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик тўғрисидаги декларация имзоланиши бўлганини таъкидлади. Ушбу ҳужжат яқин ҳамкорлик ва бир қанча соҳаларда қўшма қадамлар қўйиш учун асос бўлиб хизмат қилади.
Қ. Майгелдинов таъкидлаганидек, Қозоғистон кўп векторли сиёсат юритиб ва нафақат Россия билан муносабатларни ривожлантиради, балки бошқа давлатлар билан ҳам алоқаларни сақлаб қолади. Энергетика, газлаштириш, транзит йўлаклари ва инфратузилма масалалари стратегик аҳамиятга эга.
«Москвадаги учрашув Қозоғистоннинг геосиёсий маҳоратини намойиш этади. Биз Россия билан стратегик иттифоқдамиз, бироқ Ғарбга ҳам очиқмиз. Асосий мақсадимиз минтақавий барқарорликни таъминлаш ва йирик давлатлар можароларига аралашмаслик орқали мустақил сиёсат юритишдир», - деди эксперт.
Ушбу стратегик ҳужжат бугунги учрашувда имзоланган ягона келишув эмас. Ҳукуматлараро ва идоралараро ҳужжатлар алмашиш маросими Қозоғистон ва Россия президентлари иштирокида бўлиб ўтди. Ушбу тадбирда иқтисодий ҳамкорлик, темир йўл ва автомобиль транспорти, транспорт хавфсизлиги, космик лойиҳалар, консуллик очилиши, санитария ва экологик ҳамкорлик, таълим ва почта хизматлари соҳаларини қамраб олувчи 13 та шартнома ва меморандум имзоланди.