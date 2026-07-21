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    Стол тенниси: Жания Бекмуҳамбетова Тошкентдаги турнирда олтин медални қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистон стол тенниси терма жамоаси аъзоси Жания Бекмуҳамбетова Ўзбекистон пойтахти Тошкентда бўлиб ўтган WTT Youth Contender халқаро турнирида ғолиб чиқди, деб хабар беради Кazinform агентлиги МОҚга таяниб.

    Жания Бекмуҳамбетова
    Фото: МОҚ

    Спортчи 13 ёшгача бўлганлар ўртасида олтин медални қўлга киритди.

    Финалда Бекмуҳамбетова ҳиндистонлик Шреошри Чакрабортини 3:1 ҳисобида мағлуб этди.

    Назерке Болатбек ҳам шу тоифада чорак финалга чиқди.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон терма жамоаси тарихда биринчи марта стол тенниси бўйича жаҳон чемпионатининг 1/8 финалига чиқди.

    Стол тенниси Халқаро турнир Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф