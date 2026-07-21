Стол тенниси: Жания Бекмуҳамбетова Тошкентдаги турнирда олтин медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон стол тенниси терма жамоаси аъзоси Жания Бекмуҳамбетова Ўзбекистон пойтахти Тошкентда бўлиб ўтган WTT Youth Contender халқаро турнирида ғолиб чиқди, деб хабар беради Кazinform агентлиги МОҚга таяниб.
Спортчи 13 ёшгача бўлганлар ўртасида олтин медални қўлга киритди.
Финалда Бекмуҳамбетова ҳиндистонлик Шреошри Чакрабортини 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
Назерке Болатбек ҳам шу тоифада чорак финалга чиқди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон терма жамоаси тарихда биринчи марта стол тенниси бўйича жаҳон чемпионатининг 1/8 финалига чиқди.