Стол тенниси: қозоғистонлик ҳакам Мисрдаги йирик турнирни бошқаради
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик рефери Гулназ Жалалдин WTT Youth Contender Cairo турнирининг ҳакамлар бригадасига қўшилди, дея хабар беради ҚР МОҚ матбуот хизмати.
- Халқаро стол тенниси федерацияси (ITTF) ва Бутунжаҳон стол тенниси ташкилоти (WTT) Ҳакамлар қўмитаси халқаро тоифадаги ҳакам Гулназ Жалалдинни 2025йилги WTT Youth Contender Cairo турнирининг ҳакамлар бригадаси таркибига киритди, — дейилади ҚР МОҚ хабарида.
Мусобақа жорий йилнинг 29 октябридан 1 ноябрига қадар Мисрда бўлиб ўтади.
Гулназ 2024 йилда Астана шаҳрида бўлиб ўтган Осиё чемпионати, шунингдек, WTT Youth Contender Almaty 2023, 2024, 2025, WTT Contender Almaty 2023, 2024, 2025 ва Central Asian Regional Qualification Tournament for 2026 World Team Table Tennis Championships мусобақаларидаги ютуқлари асосида танланди.
