ССВ: тежалган 70,5 млрд тенге ҳисобидан аҳоли бепул дори-дармонлар билан таъминланади
ASTANА. Кazinform - Қозоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги харид тизимини ислоҳ қилиш натижасида тежалган 70,5 млрд тенгени фуқароларни қўшимча дори-дармонлар билан таъминлашга йўналтирди.
Йўналтирилган маблағлар онкологик, юрак-қон томир ва аутоиммун касалликларни даволаш учун 7 та инновацион дори-дармонни бепул дори-дармонлар рўйхатига киритиш имконини берди.
2025 йил натижаларига кўра, ишлаб чиқариш заводлари билан тўғридан-тўғри шартномаларга ўтиш ва БМТнинг халқаро ташкилотлари орқали харидларни кенгайтириш ҳисобига катта миқдорда тежашга эришилди.
Бундан ташқари, вазирлик бепул дори-дармонлар рўйхатини оптималлаштирди, умр кўриш давомийлигига таъсир қилмайдиган 90 та самарасиз лавозим ва нозологияни олиб ташлади. Лимитлар диспансер ҳисобидаги беморларнинг индивидуал эҳтиёжларига йўналтирилди.
Ижобий динамика 2026 йилда ҳам давом этди, савдо тартибларини рақамлаштириш туфайли 47 миллиард тенге тежалди.
Дори воситалари хавфсизлигини кучайтириш мақсадида 2026-2027 йилларда "СҚ-Пармация" ягона дистрибьюторининг хусусий омборлари тармоғини қуриш режалаштирилган. Хусусий операторлар фаолиятидан воз кечиш бюджетга йилига тахминан 1,7 миллиард тенге тежаш имконини беради.
Вазирлик шунингдек, юқори сифатли импорт қилинган дорилар бозорига киришни осонлаштирмоқда. 2026 йилда Туркия ва Жанубий Корея тезлаштирилган рўйхатга олиш тартиби қўлланиладиган мамлакатлар рўйхатига қўшилади (АҚШ, Европа Иттифоқи, Япония, Буюк Британия). Шу билан бирга, сифат назорати кучайтирилган режимда сақланади: ўтган йили экспертиза давомида 112 та дори стандартларга жавоб бермаслиги аниқланди ва 30 та рўйхатга олиш гувоҳномаси ножўя таъсирлар туфайли тўхтатиб қўйилди.
Ислоҳотнинг муҳим босқичларидан бири дориларни рақамли ёрлиқлашни жорий этиш эди. Бу "кўланкали" сектордан дорилар айланишини олиб ташлаш имконини берди.
Натижада, чакана савдодан олинадиган солиқ тушумлари 24% га ошди (қўшимча 24 млрд тенге) ва дорихоналарда бепул тақдим этилган 15 мингта пакетнинг қайта сотилишига йўл қўйилмади.
Бу йил биологик фаол қўшимчаларни (БАД) мажбурий ёрлиқлаш, 2027 йилдан эса тиббий асбобларни ёрлиқлаш режалаштирилган.
"Ижтимоий ҳамён" хизмати туфайли дори-дармонларни бериш жараёни янада шаффофлашди.
Электрон рецептлар рецептларнинг қарийб 90 фоизини қамраб олади, бу эса беморларга хизмат кўрсатиш вақтини икки баравар қисқартиради.
Қайта алоқа учун 24 соатлик "1439" қўнғироқлар маркази ишга туширилди, у ерда аризаларни тезроқ қайта ишлаш учун сунъий интеллект элементларини жорий этиш режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, Астана шаҳрида 11 та тиббиёт муассасаси қурилади.