Спортчилар Балқаш кўлида 21 километр масофани сузиб ўтишди
BALQASH. Кazinform - Шамол ва баланд тўлқинларга қарамай, спортчилар Балқаш кўлида халқаро мусобақа доирасида 21 километрлик очиқ сувда сузиш масофасини босиб ўтишди. Торанғаликдан «Жемчужина» дам олиш масканигача бўлган йўл улар учун синов бўлди, нафақат жисмоний чидамлилик, балки қатъият ва матонатни ҳам талаб қилди.
Балқаш кўлида бўлиб ўтган халқаро мусобақа дастурига 21 километрлик очиқ сувда сузиш киритилган эди. Мусобақада 12 та спортчи иштирок этди. Улар орасида учта аёл — Астанадан Жаннат Қатарбаева, Алматидан Юлия Кузнецова ва Атираудан Юлия Агеева бор эди.
Сузиш осон бўлмади. Масофа бўйлаб шамол тезлиги соатига 29 километрга етди. Баланд тўлқинлар нафақат спортчиларнинг ҳаракатини секинлаштирди, балки уларнинг очиқ сувда йўналишини аниқ аниқлашни ҳам қийинлаштирди.
Масофани тўлиқ босиб ўтганлардан бири — Астанадан 46 ёшли Жаннат Қатарбаева. Адвокат бўлиб ишлайдиган спортчи икки фарзандни тарбиялаяпти. У 40 ёшида сузишни бошлаган. Аввалига шифокорлар маслаҳати билан соғлиғини яхшилаш учун бассейнга борган.
– Мусобақа бошланишидан олдин ҳам асабийлашиш, ҳам қўрқув, ҳам шубҳалар бор эди: “Мен бундай масофани босиб ўта оламанми?”. Айниқса, 12-16 км масофалар қийин бўлди. Бир неча бор мусобақани тарк этиш ҳақида ўйладим. Лекин сузишни тўхтатмадим, — дейди Жаннат Қатарбаева.
Спортчининг сўзларига кўра, у Балқашда сузишга тахминан бир йил тайёргарлик кўрган. У мураббий Дмитрий Деревянко билан ҳафтасига уч марта бассейнда машқ қилган ва яна икки кунни Виталий Павлов билан куч машқларига бағишлаган. Мусобақадан олти ой олдин у бассейндаги машғулотлар сонини ҳафтасига тўрт мартагача оширган.
Жаннатнинг очиқ сувдаги биринчи тажрибаси биринчи мураббийи Махамбет Ерсаиновнинг тавсиясидан кейин бошланган. У биринчи марта BURABAY SWIM мусобақасида Бурабай кўли орқали 4,5 километр сузган. Мураббийи у билан бирга бўлса-да, спортчи ўша пайтда жуда қўрққанини эслайди. Кейинчалик у аста-секин янги мусобақаларда иштирок эта бошлади ва узоқ масофаларни забт этди.
– Мен профессионал спортчи эмасман. Мен атиги олти йилдан бери сузаман. Мен бу спорт турига 40 ёшдан кейин келдим. Аввалига фақат соғлиғимни яхшилашни хоҳлардим. Мусобақаларда қатнашиб, узоқ масофаларга сузаман деб ўйламаган эдим, — деди у.
21 километрлик масофани тўлиқ забт этганлардан яна бири — Қуаниш Асқар. У бутун маршрутни бир қўли билан сузди.
Спортчи мусобақага тайёргарлик кўриш жараёнида жисмоний тайёргарликдан ташқари, психологик жиҳатдан ҳам тайёргарлик кўрганини айтди. У илгари 10 километрлик сузиш мусобақаларида қатнашган ва очиқ сувда узоқ масофаларни енгиб ўтиш тажрибасига эга бўлган.
– Мен масофани босиб ўтолмаслигимни ўйлашга ўзимга йўл қўймадим. Чунки бундай фикрлар хаёлга келганда, қўрқув ва ишончсизлик кучаяди. Мени олдинга силжитган ягона фикр, албатта маррага етиб боришимга ишонч эди, — деди Қуаниш Асқар.
Сузиш пайтида спортчилар тўлқинлар билан курашишга мажбур бўлдилар. Қуаниш Асқарнинг сўзларига кўра, баъзи пайтларда тўлқинларнинг баландлиги 2,5-3 метрга етган. Баъзан иштирокчилар на қирғоқни, на тўлқинлар тепаликлари орқали кузатувчи қайиқни кўра олмай, йўлдан адашган.
Қуаниш учун энг қийин лаҳзалар тахминан 11-12 километрда содир бўлди. Ўша пайтда унга ҳамроҳлик қилаётган қайиқда носозлик юз берди ва у бортдаги 13 ёшли ўғли ҳақида хавотирланиши керак эди. Кучли шамол ва тўлқинлар қайиқни олиб кета бошлаганда, спортчи қийин қарор қабул қилди ва белгиланган йўналишда ҳаракатланишда давом этди, қайиқнинг изидан сузишга уринмади.
— Ўша пайтда, албатта, мен ўғлим ҳақида жуда хавотирда эдим. Аввалига қайиқнинг изидан сузишга ҳаракат қилдим. Лекин мен йўлимни йўқотиб, адашиб қолишим мумкинлигини англадим. Шунинг учун сузишни давом эттиришим керак эди. Бу ҳиссий жиҳатдан жуда қийин лаҳза эди, — деди спортчи.
Қуаниш Асқарнинг сўзларига кўра, машғулотлар давомида у бир қўлидан иложи борича самарали фойдаланиш имконини берувчи ўзининг сузиш техникасини ишлаб чиққан. Бироқ, у бундай узоқ масофаларда психологик тайёргарлик ҳал қилувчи рол ўйнайди, деб ҳисоблайди.
“Балқаш тўлқинлари мен учун бутунлай бошқача эди. Мен Ақтауданман, денгизда сузишга одатланганман. Лекин бу ерда кўлдаги тўлқинлар жуда кучли. Баъзан улар мени ҳатто йўлдан адаштиради. Бу қўрқинчли эди, қийин эди. Лекин масофани охиригача забт этиш истаги қўрқув, чарчоқ ва оғриқдан устун келди, — деди у.
Бундай мусобақалар спортчи учун алоҳида ўрин тутади. Гарчи у болалигидан жисмоний хусусиятлари туфайли тенгдошларидан фарқ қилса-да, у аввало ўзининг имкониятлари чекланмаганлигини ўзига исботлашга ҳаракат қилмоқда.
– Мен учун фарзандларимга тўлақонли ҳаёт кечиришим, спорт билан шуғулланишим ва кўпчилик қила олмайдиган қийинчиликларни енгиб ўтишим мумкинлигини кўрсатиш муҳим. Фарзандларим мен билан фахрланишларини истайман. Бу менга олдинга силжиш учун куч ҳам беради, — деди Қуаниш Асқар.
Натижада, мусобақа иштирокчилари Торанғаликдан «Жемчужина» дам олиш масканигача бўлган 21 км масофани сузиб ўтишди. Очиқ сувдаги бу масофа Балқаш кўлида ташкил этилган халқаро мусобақанинг бир қисми эди.