S&P Қозоғистоннинг банк секторини юқори баҳолади
ASTANА. Кazinform — 4 сентябрь куни S&P Global Ratings Қозоғистон Республикаси банк секторининг мамлакат таваккалларини баҳолаш (BICRA) яхшиланганини эълон қилди. Industry Risk компонентини баҳолаш "7" дан "6" га кўтарилди. Бу ҳақда ҚР Молия бозорини тартибга солиш ва ривожлантириш агентлиги хабар берди.
Шу билан бирга, S&P "Иқтисодий хавф" компоненти бўйича прогнозни "барқарор" дан "ижобий" га қайта кўриб чиқди. Ушбу ўсиш 2021, 2023 ва 2024 йиллардаги аввалги қайта кўриб чиқишларнинг суръатини давом эттиради ва банк секторининг мавқеини яхшилашнинг узоқ муддатли тенденциясини тасдиқлайди.
S&P ҳисоботига кўра, саноат хавфларини баҳолашнинг ошиши Агентликнинг молиявий ташкилотлар устидан назоратни кучайтириш бўйича ташаббусларининг самарадорлигининг бевосита натижасидир.
— S&P экспертлари таъкидлашича, амалга оширилган чора-тадбирлар назорат тизимини барқарор мустаҳкамлашни таъминлайди ва иқтисодий таназзул даврида мамлакатнинг молиявий барқарорлигини сақлашга ҳисса қўшади. Рейтинг агентлигининг маълумотларига кўра, ушбу ўзгаришлар туфайли Қозоғистоннинг банкларни тартибга солиш ва назорати минтақадаги бошқа мамлакатларга (Ўзбекистон, Қирғизистон, Арманистон, Озарбайжон) қараганда самаралироқ, — дейилади ҳисоботда.
S&P рейтингнинг ошиши ортидаги асосий омилларни таъкидлайди:
— Регулятор томонидан кўрилган чора-тадбирлар банк тизими активлари сифатини мунтазам равишда баҳолаш, Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) методологиясига мувофиқ банк молиявий хавфларини кўриб чиқиш ва баҳолаш учун назорат жараёнига ўтиш, шунингдек, банкларнинг, айниқса яқинда тез ривожланаётган чакана савдо сегментида, хавфга иштаҳани чеклаш чораларини ўз ичига олади, — деб таъкидлайди ҳисоботда.
S&P таъкидлашича, амалга оширилган чора-тадбирлар банкларга геосиёсий хавфларнинг давомийлиги ва кўлами бўйича юқори даражадаги ноаниқлик билан тавсифланган даврларни енгиб ўтишга ёрдам бериши керак.
Ҳисоботда молия бозорини назорат қилиш сифати, жумладан, доимий назорат, кенг қамровли мониторинг ва банклар учун капитал ва ликвидлик талабларини кучайтириш бўйича ҳисобот беришда шаффофлик, стресс-тестлар таъкидланган. Корпоратив бошқарув талаблари ва кибербардошлик ва иқлим омиллари каби янги турдаги хавфларни баҳолаш ҳам назорат жараёнига киритилган.
S&P маълумотларига кўра, Қозоғистон банклари барқарорликни намойиш этмоқда:
— Сўнгги йилларда банк сектори минтақадаги геосиёсий ва макроиқтисодий хавфларга нисбатан нисбатан барқарорликни намойиш этди. Молия тизимидаги умумий кредит хавфи назорат остида қолмоқда, — деб таъкидланади ҳисоботда.
Иқтисодий хавфнинг ижобий прогнози халқаро таҳлилчиларнинг макроиқтисодий кўрсаткичларнинг барқарорлашиши, инфляциянинг секинлашиши ва активлар сифати кўрсаткичларининг яхшиланиши фонида молиявий тизим учун хавфларни янада камайтириш бўйича кутганларини акс эттиради.
BICRA баҳолашининг ошиши Қозоғистон молия институтларининг кредит профилларига бевосита ижобий таъсир кўрсатди. S& P GlobalRatings “Центр Кредит Банк”нинг узоқ муддатли рейтингини “ВВ+” га ва Freedom гуруҳи шўъба корхоналарининг рейтингларини миллий шкала бўйича «kzA»га кўтарди. HalykBank (“ВВВ-”), “Нурбанк”нинг (“В”) узоқ муддатли рейтинглари ва Freedom холдингнинг халқаро рейтинглари бўйича прогноз “Ижобий” га қайта кўриб чиқилди.
Агентлик барқарор ўсишини қўллаб-қувватлаш учун назорат механизмларини мустаҳкамлаш, илғор халқаро стандартларни жорий этиш ва молия бозорида шаффофликни таъминлаш бўйича ишларни давом эттиради.
Эслатиб ўтамиз, Moody’s Ratings Қозоғистоннинг умумий суғурта сектори учун ижобий прогноз эълон қилган эди.