Сомон йўлининг марказида номаълум сайёра топилди
ASTANА. Кazinform — Астрономлар Сомон йўлининг марказида Сатурнга ўхшаш сайёрани топдилар. Бу ҳақда Science журналидаги илмий мақолада маълум қилинган, деб хабар беради Report.
Ушбу самовий жисм Ердан 9900 ёруғлик йили узоқликда ва Sagittarius юлдузлар туркумида жойлашган. Унинг кашф этилиши жуда камдан-кам ҳолларда катта сайёраларни уларни вужудга келтирган юлдуз тизимларидан чиқариб юбориш мумкинлигини тасдиқлайди.
Ушбу кашфиёт Варшава университети расадхонаси (Польша) директори Анджей Удалски бошчилигидаги астрономлар жамоаси томонидан OGLE лойиҳаси доирасида амалга оширилди.
Олимлар яқин ва кўринмас объектларни яратадиган гравитацион микролинзаларни қидириш билан шуғулланишди. Астрономлар кўпинча жуда хира ва совуқ самовий жисмларни топдилар, улар кўпинча "сохта сайёралар" деб аталади.
Улар қандай шаклланган ва уларнинг табиати аниқланмаган. Баъзи олимлар уларни мураккаб гравитатцон ўзаро таъсирлар натижасида ўз юлдуз тизимларидан чиқариб юборилган улкан сайёралар деб аташади, бошқа тадқиқотчилар эса уларни жуда кам массага эга "муваффақиятсиз" юлдузлар деб ҳисоблашади.
Эслатиб ўтамиз, 2024 йили олимлар ҳаёт мавжуд бўлган 85 та экзосайёрани кашф этган эди.