Сомон йўлида топилган бегона галактиканинг излари: олимлар унга ноёб ном беришди
ASTANА. Кazinform – Олимлар миллиардлаб йиллар олдин Сомон йўли томонидан ютиб юборилган қадимги митти галактиканинг қолдиқлари бўлиши мумкин бўлган 20 та юлдузни аниқладилар, деб хабар беради DW.
Федерико Сестито бошчилигидаги тадқиқотчилар металлга камбағал юлдузлар гуруҳини ўрганишди. Бу юлдузлар ўхшаш кимёвий таркибга эга бўлса-да, улар атрофидаги юлдузлардан сезиларли даражада фарқ қилади.
Юлдузлар Сомон йўлининг асосий дискида жойлашганлиги сабабли, олимлар уларни галактика жуда эрта босқичда ютиб юборган деб ҳисоблашади.
Компьютер моделлаштириш шуни кўрсатдики, бу металлга юлдузлар қадимги тизимнинг "қолдиқлари" бўлиши мумкин.
Олимлар янги тизимга Скандинавия мифологиясидан худо шарафига "Локи" деб ном беришди.
Олимларнинг фикрига кўра, Сомон йўли тахминан 13 миллиард ёшда. Шунингдек, у кичик галактикалар ва юлдуз кластерларини ютиб юбориш орқали ҳозирги ҳажми ва шаклига етган.
