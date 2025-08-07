Сомалидаги кучли қурғоқчиликдан юз минглаб одамлар жабр кўрди - БМТ
ASTANA. Kazinform — Сомалининг марказий ва шимолий ҳудудларида юз минглаб одамлар кучли қурғоқчиликдан жабр кўрди, дея хабар беради Синьхуа.
Бу ҳақда чоршанба куни бўлиб ўтган кундалик брифингда БМТ Бош котиби матбуот котиби ўринбосари Фархон Ҳақ маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО) томонидан ўтказилган таҳлил натижаларига кўра, 16 та тумандаги энг кўп зарар кўрган ҳудудларда 880 мингдан ортиқ киши истиқомат қилади.
Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг агентликлари ва ҳамкорлари асосий эҳтиёжларни аниқлаш учун Пунтленд ва Сомалилендда қўшма баҳолашлар ўтказмоқда. Дастлабки маълумотларга кўра, озиқ-овқат таъминланмаганлиги, сув ва яйловдан фойдаланишнинг қисқариши, турмуш тарзининг издан чиқиши кучаймоқда.
БМТ гуманитар ташкилотларига кўра, қудуқлар қуриб қолган, 160 дан ортиқ сув қудуқлари ишламай қолган. Чорвадорлар чорва молларини сақлаб қолиш учун ўз подаларини бошқа ҳудудларга кўчиришга мажбур.
Фархон Ҳақнинг сўзларига кўра, БМТ томонидан қўллаб-қувватланадиган инсонпарварлик жамғармаси Сомалидаги ҳаётни сақлаб қолишга қаратилган шошилинч эҳтиёжларни қондириш учун маблағ ажратишни режалаштирган.
Ҳамкорларимиз ёрдам миқёсини кенгайтиришни режалаштиряпти, бироқ, асосий донорларнинг маблағларини қисқартириш туфайли ёрдамни кенгайтиришни тўхтатиб туришга мажбур. Умумий қиймати 1,4 миллиард долларга баҳоланган Сомалига инсонпарварлик эҳтиёжлари ва жавоб режаси ҳозирда атиги 17 фоиз ёки 242 миллион доллар молиялаштирилади.