Софья Берульцева каратэ бўйича жаҳон чемпионатида кумуш медални қўлга киритди
ASTANА. Каzinform — Токио Олимпиадасининг бронза медали совриндори, Жаҳон мусобақалари, Осиё ўйинлари ва Европа чемпионати ғолиби Софья Берульцева Қоҳира (Миср) шаҳрида бўлиб ўтган каратэ бўйича жаҳон чемпионати финалида чиқиш қилди.
Қозоғистонлик каратэчи 68 кг дан юқори вазн тоифасида финалда германиялик Йоханна Кнерга қарши олтин медаль учун курашди.
Мусобақа давомида немис спортчиси 5:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Кейин у яққол устунлик билан - 8:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Шундай қилиб, С. Берульцева спорт фаолиятида биринчи марта жаҳон чемпионатининг кумуш медалини қўлга киритди.
Жаҳон чемпионатида яна бир қозоғистонлик Дидар Амирали 67 кг вазн тоифасида бронза медали учун баҳсда чилилик Фрейре Фуэнтес Томасни мағлуб этди.
Шундай қилиб, Дидар икки карра жаҳон чемпионати медали совриндорига айланди. У илгари 2023 йилда бронза медалини қўлга киритган эди.
Асел Қанай ҳам 61 кг вазн тоифасида кучли учликка кирди. Асел украиналик Олександра Шолоховани 3:2 ҳисобида мағлуб этиб, бронза медалини қўлга киритди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ каратэчи Никита Тарнакин 2025 йилги Ислом ўйинларида олтин медални қўлга киритгани ҳақида хабар берган эдик.