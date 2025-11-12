13:52, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5
Каратэчи Никита Тарнакин 2025 йилги Ислом ўйинларида олтин медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Саудия Арабистонининг Ар-Риёд шаҳрида бўлиб ўтган Ислом бирдамлик ўйинларида Қозоғистон каратэ терма жамоаси вакили Никита Тарнакин ғолиб чиқди, дея хабар беради Kazinform МОҚга таяниб.
Спортчи 84 килограмм вазн тоифасида ўз мамлакатини муваффақиятли ҳимоя қилди.
Финалда қозоғистонлик каратэчи иорданиялик Моҳаммад Ажафарига қарши жанг қилди. Тарнакин ҳал қилувчи баҳсда 8:3 ҳисобида зафар қучди.
Қозоғистон терма жамоаси аъзоаси Жоламан Бигабил бронза медалини қўлга киритди. У 60 килограмм вазн тоифасида учинчи ўрин учун баҳсга йўл олди.
Бу турда у иорданиялик Абдуллоҳ Ҳаммад билан тўқнаш келди.