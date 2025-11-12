OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    13:52, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Каратэчи Никита Тарнакин 2025 йилги Ислом ўйинларида олтин медални қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform - Саудия Арабистонининг Ар-Риёд шаҳрида бўлиб ўтган Ислом бирдамлик ўйинларида Қозоғистон каратэ терма жамоаси вакили Никита Тарнакин ғолиб чиқди, дея хабар беради Kazinform МОҚга таяниб.

    Никита Тарнакин
    Фото: Нұрғали Жұмағазы

    Спортчи 84 килограмм вазн тоифасида ўз мамлакатини муваффақиятли ҳимоя қилди.

    Финалда қозоғистонлик каратэчи иорданиялик Моҳаммад Ажафарига қарши жанг қилди. Тарнакин ҳал қилувчи баҳсда 8:3 ҳисобида зафар қучди.

    п
    Фото: НОК РК

    Қозоғистон терма жамоаси аъзоаси Жоламан Бигабил бронза медалини қўлга киритди. У 60 килограмм вазн тоифасида учинчи ўрин учун баҳсга йўл олди.

    п
    Фото: НОК РК

    Бу турда у иорданиялик Абдуллоҳ Ҳаммад билан тўқнаш келди.

    Теглар:
    Каратэ Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!