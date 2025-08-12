OZ
Тренд:
    16:08, 12 Август 2025 | GMT +5

    "Слован" - "Қайрат" учрашувининг жонли трансляциясини қаердан кўриш мумкин

    ASTANA. Kazinform — 12 августдан 13 августга ўтар кечаси Братислава шаҳрида (Словакия) Чемпионлар лигаси 3-саралаш босқичининг жавоб учрашуви бўлиб ўтади ва унда “Слован” ўз майдонида “Қайрат”ни қабул қилади, деб хабар беради Kazinform агентлиги Sports.kzга таяниб.

    футбол
    Фото: sports.kz

    "Слован" - "Қайрат" учрашувининг жонли эфири Қозоғистон вақти билан соат 23:15 да бошланади ва «Qazsport» телеканалида томоша қилиш мумкин бўлади.

    Эслатиб ўтамиз, 6 август куни Алматининг "Қайрат" футбол клуби Чемпионлар лигаси 3-босқичи доирасида Словакиянинг "Слован" клубига қарши биринчи ўйинда ғалаба қозонган эди. 16 ёшли Сатпаев томонидан киритилган гол эвазига ғала қозонилди.

    Учрашувнинг 90-дақиқасида «Қайрат» футболчиси Дастан Сатпаев пенальтини аниқ амалга оширди.

    95-дақиқада эса Сатпаевнинг узатмасини унинг жамоадоши Рикардиньо голга айлантирди, аммо бош ҳакам VAR орқали эпизодни кўриб чиққач, голни офсайд деб бекор қилди.

