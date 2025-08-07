Чемпионлар лигаси: «Қайрат» ўз майдонида «Слован»ни мағлуб этди
ALMATY. Kazinform – Алматилик «Қайрат» жамоаси футбол бўйича UEFA Чемпионлар лигасининг учинчи саралаш босқичида Словакиянинг «Слован» клубига қарши илк учрашувини ўтказди.
Беллашув давомида ҳар икки жамоа ҳам рақиб дарвозасини тезда ишғол этишга ҳаракат қилди. Илк дақиқаларданоқ ҳужумкор ўйин намоён бўлди. Шунга қарамай, биринчи бўлимда ҳисоб очилмади.
Иккинчи таймда Қозоғистон жамоасининг устунлиги яққол кўзга ташланди. Шу билан бирга, словакиялик футболчиларнинг қўпол ўйини ҳам кузатилди. Шундай вазиятлардан бирида «Слован» аъзоси Рахим Иброҳим 65-дақиқада қизил карточка олиб, майдондан чиқарилди.
Учрашувнинг 90-дақиқасида «Қайрат» футболчиси Дастан Сатпаев пенальтини аниқ амалга оширди.
95-дақиқада эса Сатпаевнинг узатмасини унинг жамоадоши Рикардиньо голга айлантирди, аммо бош ҳакам VAR орқали эпизодни кўриб чиққач, голни офсайд деб бекор қилди.
Энди жамоалар 12 август куни Словакия пойтахти Братислава шаҳрида жавоб учрашувини ўтказишади.
Алматилик футболчилар биринчи ва иккинчи саралаш босқичларида Словениянинг «Олимпия» (1:1, 2:0) ва Финляндиянинг КуПС (0:2, 3:0) клубларини мағлуб этган эди.