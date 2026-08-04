Словакия Қозоғистоннинг ижтимоий ёрдам рақамли моделини юқори баҳолади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг Словакиядаги Элчиси Жанна Сағинова Словакия Республикасининг Инсон ҳуқуқлари бўйича комиссари Роберт Доброводский билан учрашди, деб хабар беради ҚР Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати.
Учрашув давомида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг долзарб масалалари ва икки мамлакатнинг миллий инсон ҳуқуқлари институтлари ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди.
Ж.Сағинова Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ташаббуси билан амалга оширилаётган "Адолатли Қозоғистон" концепцияси доирасидаги кенг кўламли сиёсий ва институционал ислоҳотлар ҳақида ахборот берди. Ушбу ислоҳотлар демократик институтларни мустаҳкамлаш, қонун устуворлигини таъминлаш ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишни кучайтиришга қаратилганлиги таъкидланди.
Бундан ташқари, жорий йилнинг 15 мартида бўлиб ўтган республика референдуми натижасида қабул қилинган мамлакатнинг янги Конституциясига алоҳида эътибор қаратилди. Конституцияни ишлаб чиқишда фуқароларнинг кенг иштироки унинг умумхалқ аҳамиятининг асоси эканлигини таъкидлаб, асосий устуворликлардан бири инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилишнинг конституциявий кафолатларини мустаҳкамлаш эканлиги таъкидланди.
Элчи Словакия томонини Қозоғистонда ижтимоий соҳани модернизация қилиш йўналиши, жумладан, Ижтимоий кодекснинг қабул қилиниши, ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизими ва проактив хизматлар кўрсатишга асосланган янги модел билан таништирди.
Р. Доброводский амалга оширилаётган ижтимоий ёрдамнинг рақамли платформасига алоҳида қизиқиш билдирди. Омбудсман ташаббусларнинг амалий аҳамиятини юқори баҳолади, айниқса, Рақамли оила картаси лойиҳаси ўрганишга ва уни Словакияда амалга ошириш имкониятларини кўриб чиқишга арзийдиган тажриба эканлигини таъкидлади.
— Томонлар Қозоғистондаги Инсон ҳуқуқлари бўйича омбудсман фаолияти, унинг конституциявий мақомини тасдиқлаш, ваколатларини кенгайтириш ва халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш бўйича фикр алмашдилар, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Словакия Қозоғистоннинг Европа Иттифоқидаги муҳим ва ишончли ҳамкори ҳисобланади.