    11:28, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Скляр Эрон Президентининг ташрифи ҳақида: икки мамлакат ўртасида фойдаланилмаган салоҳият кўп

    ASTANА. Кazinform — ҚР Бош вазирининг биринчи ўринбосари Роман Скляр Эрон Ислом Республикаси Президенти Масъуд Пезешкиённинг мамлакатга расмий ташрифи ҳақида фикр билдирди.

    Скляр
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    — Бизда икки томонлама ҳамкорликда фойдаланилмаган салоҳият кўп. Бу мамлакат Каспий денгизи бўйлаб бизнинг қўшнимиз. Биз ушбу фойдаланилмаган салоҳиятдан фойдаланиш учун фаол ишлашимиз керак, — деди Роман Скляр Ақордада оммавий ахборот воситалари вакилларининг саволига жавобан.

    Аввалроқ Ақордада Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатга расмий ташриф билан келган Эрон Ислом Республикаси Президенти Масъуд Пезешкиённи кутиб олгани ҳақида хабар берган эдик.

    Томонлар ҳозирда олий даражада музокаралар олиб бормоқда. Музокаралар давомида савдо-иқтисодий, транспорт-логистика ва маданий-гуманитар соҳаларда Қозоғистон-Эрон ҳамкорлигини янада мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинади.

