Сиёсий тизим замон талабига мувофиқ янгиланиши керак – Уайлдер Алехандро Санчес
АSTANА. Kazinform – Ҳукумат – тирик организм каби тизим, шунинг учун у ички ва глобал шароитларга мослашиб бориши лозим. Шу каби, барча давлат институтлари ўз вазифаларини самарали бажариш учун қайта янгиланиб туриши керак.
Бу ҳақда Вашингтондаги Second Floor Strategies LLC консалтинг компанияси президенти Уайлдер Алехандро Санчес Kazinform мухбирига берган суҳбатида айтиб ўтди.
V Миллий қурултойда эълон қилинган сиёсий ўзгаришлар ҳақида фикр билдирган эксперт дунёдаги кўплаб давлатлар қонун чиқарувчи ҳокимиятнинг турли моделларини кўриб чиқаётганини таъкидлади. Масалан, Перуда 2026 йил апрель ойида бир палатали тизимдан икки палатали парламентга ўтиш доирасида сенаторлар ва депутатларни сайлаш режалаштирилган.
Шу ўринда «қайси қарор тўғри?» деган ўринли савол туғилади. Қисқаси, энг тўғри модель – Қозоғистон халқига аниқ фойда келтирадиган тизим.
– Агар бир палатали тизим парламент ва умумий давлат аппаратининг халқ манфаати учун самарали ишлашини таъминласа, бу ўринли қарор, – деб ҳисоблайди Уайлдер Алехандро Санчес.
Экспертнинг фикрича, келажакдаги Қурултой ишида аёллар, ёшлар ва имконияти чекланган фуқароларнинг иштирок этиши учун давлат томонидан ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш кўрсатилиши жуда муҳим. Бу янги орган Қозоғистон халқи барча вакилларини қамраб олиши керак.
– Халқ кенгашини тузиш ташаббуси жуда қизиқарли. Унинг таркибига нодавлат ташкилотлар ва этник гуруҳлар вакиллари кириши ёқади, – деди америкалик эксперт.
Санчес Халқ кенгаши халқ манфаатига мос келмайдиган ташаббуслар ва лойиҳаларга нисбатан бошқа давлат органлари билан келишмасдан, ўз позициясини очиқ билдириши керак деб ҳисоблайди.
Шунингдек, у Қозоғистонда вице-президент институтини тузиш ташаббусини қўллаб-қувватлашини билдирди.
– Вице-президент лавозимини қайта жорий этиш мантиқий қадам. Бу бошқарув тизимининг барқарорлигини сақлашга ва инқироз ҳолатида ҳокимиятнинг изчиллигини аниқ белгилашга имкон беради. Минтақадаги баъзи давлатларда ҳокимият изчиллиги аниқ белгилаб берилмагани сабабли, турли сиёсий инқирозлар юзага келганини кўрдик. Шунинг учун «номаълум ҳудудларни» йўқ қилиб, давлатнинг самарали ишлашини таъминлаш муҳим, – деди Уайлдер Алехандро Санчес.