Сиёсатчига суиқасд: Дональд Трамп Чарли Киркнинг ҳалок бўлганини маълум қилди
ASTANА. Кazinform - АҚШнинг Юта штатида нутқ сўзлаётган пайтда отиб ўлдирилган сиёсатчи ва Трамп тарафдори Чарли Кирк вафот этди. Бу ҳақда президент Дональд Трамп маълум қилди, деб хабар берди BBC.
Эслатиб ўтамиз, Чарли Киркга Utah Valley университети кампусида суиқасд қилинган эди. У бўйнидан яраланди ва оғир аҳволда касалхонага ётқизилди.
АҚШ президенти Дональд Трамп ўзининг Truth Social саҳифасида шундай ёзди: "Буюк ва афсонавий Чарли Кирк энди йўқ. Америкада ёшларни ундан кўра кўпроқ тушунган ва қўллаб-қувватлаган ҳеч ким йўқ эди. Уни ҳамма яхши кўрарди, айниқса мен. У энди биз билан эмас. Мелания ва мен унинг рафиқаси Эрика ва оиласига чуқур ҳамдардлик билдирамиз. Сизни яхши кўрамиз Чарли!".
31 ёшли Чарли Кирк машҳур подкаст бошловчиси ва Дональд Трампнинг фаол тарафдори эди. У мактаблар ва университетларда консерватив қадриятларни тарғиб қилиш учун Turning Point USA талабалар ҳаракатига асос солган.
Маълумотларга кўра, Кирк тахминан 200 метр масофадан отилган. Дастлаб маҳаллий ҳокимият гумонланувчи қўлга олингани ҳақида хабар берган бўлса, кейинроқ отишма содир этган шахс ушланмагани маълум бўлди.