Сингапур нашри: Пекин компанияларни АҚШ инвестицияларидан эҳтиёт бўлишга чақирмоқда
ASTANА. Кazinform — Хитойнинг молиявий мониторинг органлари мамлакатдаги бир қатор йирик фан ва технология корхоналарига рухсатсиз АҚШ инвестицияларини қабул қилмасликни буюрди, деб хабар берди Lianhe Zaobao нашри.
Нашрга кўра, Хитой Миллий тараққиёт ва ислоҳотлар комиссияси бошчилигидаги бир қатор тартибга солиш ва назорат органлари яқинда баъзи технология компанияларини АҚШдан аниқ ва махсус рухсатномасиз инвестицияларни жалб қилмасликлари кераклиги ҳақида огоҳлантирган.
Манбаларга кўра, IPOга тайёргарлик кўраётган Хитойнинг сунъий интеллект компанияси Moonshot бу масала бўйича Миллий тараққиёт ва ислоҳотлар комиссиясидан кўрсатмалар олган. Мамлакатдаги яна бир сунъий интеллект стартапи — StepFun ҳам шунга ўхшаш талабга дуч келган.
Мамлакат расмийлари ByteDanceга ҳам шунга ўхшаш чеклов қўйди. Хусусан, TikTokнинг якуний эгаси ByteDance ҳукумат розилигисиз аввалги акцияларни америкалик инвесторларга қайта сотишнинг олдини олишга мажбур.
Экспертларнинг таъкидлашича, сўнгги йигирма йил ичида венчур капитал Хитойда технологик стартапларнинг ривожланишига сезиларли даражада ёрдам берди, уларнинг катта қисми Қўшма Штатлардан келган. Янги чекловлар Хитой технология компанияларини молиявий манбалардан янада ажратиб қўйиши мумкин.
Нашрнинг ёзишича, ўтган йилнинг декабрь ойида Меtа Хитойнинг сунъий интеллект стартапи Manusни сотиб олиши маълум бўлгандан сўнг, мамлакат расмийлари ушбу битим устидан назоратни кучайтира бошладилар.
Манбаларга кўра, Пекин томонидан жорий этилган ушбу чекловларнинг асосий мақсади миллий хавфсизлик билан боғлиқ нозик соҳалар устидан назоратни кучайтириш ва АҚШ инвесторларининг тегишли Хитой компанияларида улушларни сотиб олишига йўл қўймасликдир.
