Саудия Арабистони Хитойга нефть етказиб беришни икки бараварга қисқартиради
ASTANA. Kazinform — Экспортнинг қисқариши рекорд даражадаги юқори нархлар ва таъминот занжиридаги узилишлар фонида юз берди, деб ёзади Kazinform мухбири.
Саудия Арабистони май ойида асосий мижози Хитойга нефть етказиб беришни икки бараварга қисқартиради, чунки таъминот оқими узилиб қолган ва нархлар кўтарилган.
Bloomberg маълумотларига кўра, Саудия Арабистони шу йилнинг май ойида хитойлик мижозларга 20 миллион баррель нефть етказиб беришни режалаштирмоқда. Апрель ойида подшоҳлик 40 миллион баррель нефть етказиб берган.
Таъминотнинг қисқариши Саудия миллий нефть компаниясининг Ҳормуз бўғозидаги вазият туфайли Осиё учун нархларни рекорд даражага кўтарганидан кейин содир бўлди.
Эслатиб ўтамиз, нефть нархи яна 100 доллардан ошди.