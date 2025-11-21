Silk Way Star ташкилотчилари мега-лойиҳанинг асосий саҳнаси дизайнини ва гранд финалда томошабинларни нималар кутаётганини ошкор қилишди
ASTANA. Kazinform — Биринчи Осиё вокал лойиҳаси Silk Way Starнинг уч ойи давомида 12 мамлакатдан келган санъаткорлар Астана саҳнасида 90 дан ортиқ ўзига асарларни тақдим этиб, чиқиш қилишди. Лойиҳа жамоаси биринчи марта саҳна дизайнининг бадиий концепцияси, мураккаб техник ечимлар ва 22 ноябрь куни бўлиб ўтадиган финалга тайёргарлик ҳақида батафсил сўзлаб берди.
Саҳна дизайни "Ипак йўли" метафораси сифатида
Лойиҳа бош муҳаррири Қасимхан Алдашев Silk Way Starнинг визуал концепцияси маданий алоқа ва олдинга силжиш рамзи бўлган "Ипак йўли" тасвирига асосланганлигини таъкидлади.
"Дизайн узлуксиз кўтарилиш йўлига асосланган: саҳна юзасидан ёруғликнинг кўтарилувчи спиралигача. Биз учун бу артистнинг йўли - уларнинг саҳнада биринчи марта пайдо бўлишидан халқаро финал чўққисигача", — деб таъкидлади Алдашев.
Ўзининг осилган ЛEД спирали билан кўп босқичли саҳна шоунинг асосий рамзларидан бирига айланди. Динамик тузилма туфайли иштирокчилар минималистдан этник ва футуристикгача бўлган ўнлаб бадиий ечимларни амалга оширишга муваффақ бўлишди.
Саҳналаштириш қандай амалга ошириладиди
Лойиҳанинг бош режиссёри Анатолий Фроловнинг сўзларига кўра, жамоа ҳар бир санъаткор учун индивидуал саҳналаштиришлар тайёрлаган.
Саҳнада 15 та камера, ЛEД пол ва ҳар бир постановка учун графика ва визуал акцентларни акс эттирувчи махсус яратилган ЛEД экранлар спирали мавжуд.
"Структура ягона йўл ғоясини акс эттиради. Диққатли томошабинлар ундаги "С" ҳарфини - Ипак йўли юлдузининг рамзи ва юқорига кўтарилиш метафорасини пайқашди", — деб таъкидлади Фролов.
Унинг сўзларига кўра, 99,9% ҳолларда спектакллар режиссёрнинг концепциясига мувофиқ яратилган, аммо санъаткорлар ўзлари вакили бўлган мамлакат услубини таъкидлаш учун ўз элементларини қўшганлар.
Саҳнадан ташқаридаги ҳаёт
Битта постановка ортида ўнлаб мутахассислар ишлайди: режиссёрлар, операторлар, техник ёрдам, мусиқа продюсерлари, реквизиторлар, ёруғлик ва овоз муҳандислари, хореографлар, стилистлар ва визажистлар.
Режиссор ёрдамчиси Анора Абдураҳмонова саҳналаштиришлар орасидаги саҳна алмашинуви 2 дақиқадан 5 дақиқагача давом этишини таъкидлади:
"Биз ҳар бир сония мукаммал вақтга мос келишини таъминлаш учун саҳналаштиришдан олдин саҳна алмашинувини бир неча марта машқ қиламиз."
Техник гуруҳ шунингдек, баъзи чиқишлар мураккаб ечимларни талаб қилишини айтиб ўтди. Постановка давомида чиқиш пайтида кўтарилиб-тушиб турадиган ҳаракатланувчи металл конструкциялар - фермалар ишлатилган. Масалан, чанғороқ тасвири ушбу фермалар ёрдамида яратилган.
Шунингдек, трюк элементлари ҳам мавжуд: альпинист саҳнанинг юқори қаватига кўтарилиб, эффект яратиш учун керакли вақтда реквизитларни ташлаб юборарди. Бундай чиқишлар максимал аниқлик ва қатъий хавфсизлик чораларини талаб қилади.
Гранд финалда нималарни кутиш керак
Бош режиссёрнинг сўзларига кўра, финал аввалги тўққизта эшиттиришдан фарқ қилади:
"Биз барчани саҳналарнинг кўлами ва мураккаб графика билан ҳайратда қолдирдик. Аммо финал бошқача бўлади - биз санъаткорларга соф вокал ижроси учун кўпроқ жой беришга қарор қилдик".
Ижодий гуруҳ кийим-кечак машқларини якунламоқда ва финалчилар мавсумнинг энг кучли чиқишларини тайёрламоқда.
Гранд финал 22 ноябрь куни соат 20:00 да Jibek Joly телеканалида бўлиб ўтади.
Бир вақтнинг ўзида Қозоғистон, Озарбайжон, Қирғизистон, Тожикистон ва Мўғулистонда трансляциялар бўлиб ўтади.
Silk Way Star финалчилари:
АLEM (Қозоғистон)
Язмин Азиз (Малайзия)
Автандил Абесламидзе (Грузия)
Мишель Жозеф (Мўғулистон)
Чжан Хэ Сюань (Хитой)
Саро Геворгян (Арманистон)
Мадинабону Одилова (Ўзбекистон)
Ғолиб қўшма тизим бўйича аниқланади: 50% ҳакамлар ҳайъати томонидан ва 50% онлайн овоз бериш орқали. Санъаткорларни silkwaystar.org сайтида қўллаб-қувватлаш мумкин.
Лойиҳа Қозоғистон Республикаси Президентининг Телерадиокомплекси ва China Media Group (CMG) медиа корпорацияси ўртасидаги келишув асосида амалга оширилмоқда.