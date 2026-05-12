Silk Way Star лойиҳаси маданий алоқаларни мустаҳкамлайди – Руҳия Байдукенова
ASTANА. Кazinform — Руҳия Байдукенова бу йил Хитойда бўлиб ўтадиган халқаро Silk Way Star лойиҳасида Қозоғистон шарафини ҳимоя қилиш унинг учун катта шараф эканлигини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, лойиҳанинг Қозоғистон Республикаси Президент телерадиокомплекси ва China Media Group томонидан биргаликда ташкил этилиши Қозоғистон ва Хитой ўртасидаги маданий ва ахборот алоқаларининг муҳимлигини намойиш этади.
— Silk Way Star — бутун дунёдан истеъдодли санъаткорларни бирлаштирган, халқлар ўртасидаги дўстлик, маданий алоқалар ва ўзаро тушунишни мустаҳкамлайдиган ноёб халқаро лойиҳа. Мен ушбу лойиҳа Қозоғистон ва Хитойнинг қўшма ташаббуси сифатида амалга оширилаётганини маданий ҳамкорликнинг ёрқин кўриниши деб биламан. Мен ушбу лойиҳада иштирок этишни ўзим учун катта масъулият ва Қозоғистон маданияти ва санъатини халқаро майдонда муносиб намойиш этиш имконияти деб биламан, — деб ёзди Руҳия ижтимоий тармоқдаги саҳифасида.
Эслатиб ўтамиз, Астанада " Silk Way Star" халқаро лойиҳасининг гранд финали якунланди ва лойиҳа ғолиби Мишель Жозеф (Мўғулистон) бўлди.