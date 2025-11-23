Silk Way Star лойиҳаси келгуси йили Хитойда бўлиб ўтади
ASTANА. Кazinform — Silk Way Star лойиҳаси бу йил биринчи марта Хитой ва Қозоғистон ўртасидаги келишув асосида ишга туширилди. Келгуси йили танлов Хитой томони томонидан ўтказилади. Бу ҳақда Марказий коммуникациялар хизматида Jibek Joly телеканалининг бошқарувчи директори Еркежан Кунтуған маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, агар келажакда лойиҳани ғолиб мамлакатда ўтказиш бўйича таклифлар тушса, иккала томон ҳам ушбу ташаббусни қўллаб-қувватлашга тайёр.
— Лойиҳани бошлаганимиздан сўнг, Индонезия, Вьетнам, Ҳиндистон қизиқиш билдирди, аммо улар бу мавсумда иштирок этишга улгурмадилар. Лойиҳа 12 та мамлакат билан чекланмаган. Чунки кўплаб Осиё мамлакатлари мавжуд. Осиёда уларни маданий жиҳатдан бирлаштирадиган умумий платформа йўқ. Масалан, бу йил иштирок этмаган Япония бунга мисол бўла олади. Агар уларни қўшсак, мамлакатлар сони сезиларли даражада ошади. Бундан ташқари, араб мамлакатлари ҳам қизиқиш билдирмоқда. Кеча Қувайт элчиси финални томоша қилди. Бу шунчаки ташаббус, лойиҳа даражаси келгуси йилларда ошади, — деди Еркежан Кунтуған.
Аввалроқ Jibek Joly телеканали бошқарувчи директори Silk Way Star финалини 120 миллион томошабин томоша қилганини айтган эди.