Си Цзиньпин ҳақидаги китобнинг араб тилидаги нашри Мисрда тақдим этилди
ASTANA. Kazinform - Қоҳира шаҳрида «Си Цзиньпин даврида Хитой давлат бошқаруви ҳақида» китобининг биринчи жилдининг араб тилидаги тақдимоти бўлиб ўтди, деб хабар беради Kazinform агентлиги.
Тадбир Хитой ва араб мамлакатлари оммавий ахборот воситалари, таҳлил марказлари ҳамда давлат тузилмалари вакилларини бирлаштирган медиа-форум доирасида бўлиб ўтди. Унда 110 та медиа ташкилотдан тахминан 250 нафар делегат иштирок этди.
Xinhua агентлиги бош директори Фу Хуа агентлик Хитой раҳбариятининг давлат бошқаруви соҳасидаги амалиёти ва ютуқларини фаол ёритиб келаётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, китоб агентлик материаллари асосида тайёрланган бўлиб, «хитойча бошқарув модели» ва давлат ривожланишига оид ёндашувларни акс эттиради.
Форум иштирокчилари ушбу нашр Хитой давлат бошқаруви тамойилларини яхшироқ тушунишга ёрдам бериши, шунингдек Хитой ва араб мамлакатлари ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга хизмат қилишини таъкидладилар.
