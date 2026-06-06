Си Цзиньпин етти йилдан кейин яна Шимолий Кореяга ташриф буюради
ASTANA. Kazinform – Хитой раиси Си Цзиньпин Шимолий Кореяга ташриф буюриб, мамлакат раҳбари Ким Чен Ин билан музокаралар ўтказади. Ташриф 8–9 июнь кунлари бўлиб ўтади ва Хитой раҳбарининг Пхеньянга 2019 йилдан бери амалга ошираётган биринчи ташрифи бўлади, деб хабар беради BBC.
Хабарда айтилишича, ташриф Ким Чен Иннинг таклифига биноан ташкил этиляпти. Учрашув Си Цзиньпин бир неча ҳафта олдин Пекинда АҚШ президенти Дональд Трамп ва Россия президенти Владимир Путинни қабул қилганидан кейин бўлиб ўтмоқда.
Бунинг сабаби, Вашингтон, Москва ва Пекин Шимолий Кореянинг асосий ташқи сиёсат шериклари қаторига киради.
Хитой КХДРнинг асосий иқтисодий ҳамкори ва унинг муҳим сиёсий иттифоқчиларидан биридир. Пхеньяннинг ядровий дастури бўйича халқаро санкциялар жорий этилганига қарамай, икки мамлакат ўртасидаги муносабатлар яқинлигича қолмоқда.
Кённам университетининг Шимолий Корея бўйича мутахассиси Лим Иль Чхолнинг сўзларига кўра, Пекин Пхеньянни ўзининг дипломатик стратегиясига янада фаолроқ жалб қилишга ҳамда ўзгариб бораётган жаҳон тартиби шароитида ўзаро ҳамкорликни мустаҳкамлашга интилаётган бўлиши мумкин.
Хитой ва Шимолий Корея тахминан 1400 километрлик умумий чегарага эга. Икки мамлакат ўртасида ўзаро мудофаа шартномаси мавжуд. Бу - Хитойнинг бошқа бир давлат билан тузган ягона шундай келишувидир.
Ҳужжат томонлардан бирига ҳужум қилинган тақдирда ўзаро ёрдамни кўзда тутади. 2026 йилда ушбу келишув имзоланганининг 65 йиллиги нишонланади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Си Цзиньпин Дональд Трампнинг таклифига биноан жорий йилнинг кузида АҚШга давлат ташрифи қилиши ҳақида хабар берилган эди.