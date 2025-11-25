Си Цзиньпин 2026 йилда АҚШга давлат ташрифи билан боради
ASTANА. Кazinform — АҚШ президенти Дональд Трамп Хитой раҳбари Си Цзиньпин 2026 йилда АҚШга давлат ташрифи билан боришини тасдиқлади. У бу ҳақда Хитой раҳбари билан телефон орқали суҳбатдан сўнг маълум қилди, деб хабар беради Каzinform.
Трампнинг сўзларига кўра, суҳбат "жуда яхши ўтди" ва кенг кўламли масалаларни қамраб олди.
— Биз Украина/Россия, фентанил, соя ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари каби бир қатор мавзуларни муҳокама қилдик. Биз буюк фермерларимиз учун яхши ва жуда муҳим келишувга эришдик — ва ишлар фақат яхшиланади, — деб ёзди у Truth Social ижтимоий тармоғида.
Трамп икки мамлакат ўртасидаги муносабатлар ижобий йўналишда ривожланаётганини таъкидлади. Шунингдек, у суҳбат "уч ҳафта олдин Жанубий Кореяда бўлиб ўтган жуда муваффақиятли учрашувнинг давоми" эканлигини эслатди.
Америка раҳбари ўшандан бери "иккала томон ҳам келишувларнинг долзарблиги ва аниқлигини сақлашда сезиларли ютуқларга эришдилар" деб таъкидлади.
— Президент Си мени апрель ойида Пекинга таклиф қилди ва мен таклифни қабул қилдим. Ўз навбатида, мен уни кейинроқ Қўшма Штатларга давлат ташрифи билан боришга таклиф қилдим. Биз мунтазам алоқаларни сақлаб қолиш муҳимлиги ҳақида келишиб олдик ва мен буни интиқлик билан кутаман, — деб ёзди Трамп.
Эслатиб ўтамиз, 24 октябрь куни Трамп Жанубий Кореяда Си Цзиньпин билан учрашиши ҳақида хабар берган эдик.