СИ-тахта ўқитувчининг ёзувини дарҳол 3D моделга айлантириши мумкин
ASTANА. Кazinform — Шанхайдаги технология кўргазмасида Хитойнинг iFlytek компанияси қўл ёзувини аниқлаш ва уч ўлчовли график моделларни автоматик яратиш функцияларига эга Tongchuang интерактив мактаб панелини тақдим этди. Бу ҳақда 24 kg ёзган.
Ушбу қурилма синф хоналарининг жиҳозланиш усулини ўзгартиради, анъанавий бўр ва маркерлар ўрнига сенсорли панелдан фойдаланиш имконини беради. Ўқитувчи математик тенглама ёзганда, тизим бир неча сония ичида тайёр графикни яратади.
Агар ўқитувчи экранда қўлда текис геометрик шакл чизса, ўрнатилган алгоритм унинг тўғри қирраларини тўлдиради ва тасвирни экранда айлантирилиши мумкин бўлган уч ўлчовли 3D моделга айлантиради.
Қурилманинг операцион тизими бир нечта дастурий воситалар тўпламига асосланган: махсус модуль ёзилган чизиқларни қабул қилади, белги ёки шаклни танийди, унинг қайси мавзуга тегишли эканлигини аниқлайди ва кейин математик ҳисоблаш тизимини ёки геометрик модель яратиш воситасини ишга туширади.
Олинган тасвирлар тасдиқланган дастурий таъминот коди ёрдамида яратилади. Бу формулалар ва графикларнинг сунъий интеллект томонидан нотўғри ёки бузиб кўрсатилиши хавфини камайтиради.
Ихтирочиларнинг сўзларига кўра, бундай тизимлар Хитойнинг 33 та ҳудудида жорий этилмоқда. Улар 1400 дан ортиқ туманлардаги таълим соҳасини қамраб олади. Бундан ташқари, Spark Teacher Assistant овозли ёрдамчисидан тахминан 1 миллион ўқитувчи фойдаланади.
Қурилма ва бозордаги шунга ўхшаш технологиялар ўртасидаги асосий фарқ жараёнларнинг тўлиқ автоматлаштирилишидир. Ўқитувчи иловаларни қўлда алмаштириши ёки махсус кутубхоналарда уч ўлчовли объектларни қидириши шарт эмас.
Шу билан бирга, соҳа мутахассислари шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш масаласига эътибор қаратмоқдалар. Сабаби — тахта камералар ва дарсларни ёзиб олиш функцияси билан жиҳозланган. Шунингдек, ушбу технологиянинг анъанавий проекторларга нисбатан ҳақиқий самарадорлиги ҳали ҳам қўшимча тадқиқотларни талаб қилади.
Эслатиб ўтамиз, Германияда сунъий интеллектни ўқитиш учун антиквар китоблар йўқ қилинмоқда.