    Швецияда ўқ-дориларни олиб кетаётган поезд рельсдан чиқиб кетди

    ASTANA. Kazinform - Швециянинг Вестерноррланд шимолида кучли ёмғир туфайли ўқ-дориларни олиб кетаётган поезд рельсдан чиқиб кетди, деб хабар беради Kazinform агентлиги БЕЛТА агентлигига таяниб.

    Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции
    Фото: svt.se

    “Эрншельдсвик яқинида бир нечта вагонлар йўл бўйлаб ётибди. Швеция транспорт бошқармаси маълумотларига кўра, йўналишни тиклаш учун бир неча ҳафта керак бўлади”, — дейилади SVT мақоласида.

    Швеция транспорт бошқармаси матбуот котиби Петер Йонссон вагонларда ўқ-дорилар ва литий батареялар борлигини тасдиқлади.

    Манбага кўра, хавфли материаллар фавқулодда вазиятларни бартараф этиш хизматларига топширилади, шундан сўнг мутахассислар тозалаб, етказилган зарарни ҳар томонлама баҳолайди.

    Теглар:
    Ҳодиса Поезд Жаҳон янгиликлари Швеция
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
