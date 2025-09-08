19:12, 08 Сентябрь 2025 | GMT +5
Швецияда ўқ-дориларни олиб кетаётган поезд рельсдан чиқиб кетди
ASTANA. Kazinform - Швециянинг Вестерноррланд шимолида кучли ёмғир туфайли ўқ-дориларни олиб кетаётган поезд рельсдан чиқиб кетди, деб хабар беради Kazinform агентлиги БЕЛТА агентлигига таяниб.
“Эрншельдсвик яқинида бир нечта вагонлар йўл бўйлаб ётибди. Швеция транспорт бошқармаси маълумотларига кўра, йўналишни тиклаш учун бир неча ҳафта керак бўлади”, — дейилади SVT мақоласида.
Швеция транспорт бошқармаси матбуот котиби Петер Йонссон вагонларда ўқ-дорилар ва литий батареялар борлигини тасдиқлади.
Манбага кўра, хавфли материаллар фавқулодда вазиятларни бартараф этиш хизматларига топширилади, шундан сўнг мутахассислар тозалаб, етказилган зарарни ҳар томонлама баҳолайди.