Швецияда шамол станциялари бўйича молиявий келишмовчиликлар кучайди
ASTANА. Кazinform - Шамол электр станциялари жойлашган муниципалитетларга тўловларни тўламаслик Швецияда норозиликларни кучайтирди.
АЗЕРТАДЖ хабарига кўра, ҳукумат 2025 йилда 340 миллион швед крони (30,9 миллион доллар), кейинги йилларда эса қўшимча маблағ ажратишга ваъда берган. Бу ҳаракат шамол энергетикасини ривожлантиришни рағбатлантириш ва маҳаллий ҳокимият зиммасига тушадиган юкни қоплаши керак эди. Бироқ йил якунига саноқли ойлар қолган бўлса-да, бир крон ҳам ўтказилмаган.
Кечикиш саноат вакиллари ва маҳаллий сиёсатчиларни ғазаблантирди. Онге муниципалитети комиссари Эрик Лёвгреннинг таъкидлашича, 9000 дан сал кўпроқ аҳолиси бўлган кичик жамоа учун ваъда қилинган тахминан 16 миллион крон (тахминан 1,5 миллион доллар) катта миқдордир.
— Биз бу пулга ишонамиз. Электр энергияси ишлаб чиқариш кўпайиши керак, аммо атом электр станциялари камида ўн йил давомида пайдо бўлмайди, шамол энергетикасининг ривожланиши аллақачон секинлашган, - деди Э.Лёвгрен.
Westander Klimat och Energi консалтинг компанияси маълумотларига кўра, бу йил муниципалитетлар шамол энергетикаси бўйича режалаштирилган 95% дан кўпроқ лойиҳани бекор қилди ёки бекор қилмоқчи.
Мухолифат партиялари ҳам кескин муносабат билдирди. Яшиллар партиясининг энергетика сиёсати вакиллари ҳукуматни “қўпол қобилиятсизлик”да айблаб, Энергетика ва саноат вазири Эбба Бушни парламент қўмитасига чақириб, ҳисобот беришни талаб қилишди. Социал-демократлар, шунингдек, ҳукумат қисқа вақт ичида шамол энергетикасини ривожлантириш шартларини кескин ёмонлаштирди, деб ҳисоблайди.
Вазир Эбба Буш қўллаб-қувватлаш механизми мураккаб ва кўплаб омилларни ҳисобга олиши кераклигини таъкидлади. Шу билан бирга, у муниципалитетларга товон пули берилишига ишонтириб, бу масала кўриб чиқилаётганини ва ҳукумат келажакда бу мавзуга қайтишини қўшимча қилди.
Саноат мутахассисларининг огоҳлантиришича, аниқ қоидалар ва ўз вақтида қўллаб-қувватланмаса, Швецияда шамол энергияси тўхтаб қолиши мумкин, бу эса электр энергияси нархининг ошишига ва электрлаштириш режаларининг бузилишига олиб келади.
