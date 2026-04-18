Штутгарт турнири: Елена Рибакина уч соатлик ўйинни ғалаба билан якунлади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг иккинчи ракеткаси Елена Рибакина Штутгарт (Германия) WТА 500 турнирининг ярим финалига чиқди.
Турнирнинг биринчи ракеткаси сифатида рўйхатга олинган қозоғистонлик теннисчи чорак финалда дунёда 25-ўринда турган канадалик Лейла Фернандес билан тўқнаш келди.
Рақиблар бунгача тўрт марта тўқнаш келишган. Ҳисоб дуранг — 2:2.
Бу сафар қозоғистонлик теннисчининг биринчи ўйинда матчболдаги хатосидан фойдаланган Фернандес 4:1 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Рибакина ҳисобни тенглаштирди, аммо канадалик спортчи тай-брейкда муваффақиятли ўйнади — 7:6 (7:5).
Иккинчи сетда, ҳисоб 2:2 бўлганида, Лейла брейк қилди ва кейин ўз геймида ютди — 4:2. Кейин Елена кетма-кет тўртта геймда ютди — 6:4.
Учинчи, ҳал қилувчи сетда Л. Фернандес ҳам брейк билан олдинга чиқди — 4:2. Аммо ҳисоб 5:4 бўлди ва матчболда у ўзининг имкониятидан олмади — 5:5. Тай-брейкда Елена муваффақиятга эришди — 7:6 (8:6).
3 соат 1 дақиқа давом этган кескин курашда Рибакина 8 та брейк-пойнтдан 4 тасини, шунингдек, 7 та эйсни фойдаланди. Фернандес 6 та эйс, 3 та брейк (14 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.
Елена Рибакина финал йўлланмаси учун дунёнинг 9-ракеткаси россиялик Мария Андреева билан рақобатлашади. У чорак финалда дунёнинг 4-ракеткаси, польшалик Ига Швентекни мағлуб этди — 3:6, 6:4, 6:3.
Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина Штутгарт турнирининг чорак финалига чиқди.