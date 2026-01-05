Шимолий Қозоғистонда замонавий озиқ-овқат корхонаси қурилмоқда
ASTANA. Kazinform - Шимолий Қозоғистон вилоятининг Петропавл шаҳрида озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш бўйича замонавий корхона қуриш бўйича йирик инвестиция лойиҳасини амалга ошириш давом этмоқда. Лойиҳа "Хлебпром" акциядорлик жамияти томонидан «Бейкертон» ва “МЕЛАС” компаниялари иштирокида амалга оширилди.
Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълумотларига кўра, лойиҳани амалга ошириш муддати 2023–2027 йилларни қамраб олади.
Корхонанинг лойиҳа қуввати йилига 12 670 тонна ширинликлар, тортлар ва қарсилдоқ нон маҳсулотлари ишлаб чиқаришга мўлжалланган.
Лойиҳанинг умумий қиймати 37,3 миллиард тенгени ташкил этади. Шундан 26,1 миллиард тенге инвесторларнинг ўз маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади, 11,2 миллиард тенге эса қарз маблағлари сифатида жалб қилинади.
Маҳсулот асосан Қозоғистон ва Россия бозорларига мўлжалланган. Бундан ташқари, ишлаб чиқариш ҳажмининг 98 фоизи экспорт қилиниши режалаштирилган. Бу ҳудуднинг ташқи иқтисодий салоҳиятини ошириш имконини беради.
Ҳозирда лойиҳа фаол амалга оширилмоқда. Қадоқлаш ускуналари учун шартнома имзоланди, уни етказиб бериш 2026 йил январь ойига режалаштирилган. Бундан ташқари, қурилиш-монтаж ишлари жадал олиб борилмоқда.