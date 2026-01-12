Шимолий Қозоғистон вилоятига Сибирь антициклони яқинлашмоқда
PETROPAVL. Kazinform — Бу ҳафта Шимолий Қозоғистон вилоятида совуқ бўлади, кечаси ҳарорат -38 даражагача етиши кутилмоқда.
"Қазгидромет"нинг минтақавий бўлими огоҳлантириш эълон қилди.
Синоптикларнинг маълумотларига кўра, январь ойининг иккинчи ярмида ҳудудга Сибирь антициклони таъсир қилади. Шу муносабат билан, 14 январдан бошлаб кечаси ҳаво ҳарорати -30-35 даражагача тушади, ҳудуднинг жануби-шарқида эса -38 даража совуқ бўлади.
Кундузи ҳаво ҳарорати -20,...-25 даражагача, жануби-шарқда эса -28 даражагача тушади.
Совуқ об-ҳавога қарамай, антициклоннинг тез ҳаракатланиши туфайли шамол шимоли-шарқий йўналишда кучайиб, 15-20 м/с тезликка, ҳудуднинг шарқида эса 28 м/с гача етади.
18 январда совуқ қайтади, кечаси эса -18…-23 даражагача, кундузи эса -14…-19 даража совуқ бўлади.
22 январдан бошлаб антициклон таъсирида яна совуқ кучаяди ва тунги ҳаво ҳарорати -30…-35 даражагача тушади.
Ойнинг иккинчи ярмида об-ҳаво асосан ёғингарчиликсиз бўлади.