    18:38, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Шимолий Қозоғистон вилоятига Сибирь антициклони яқинлашмоқда

    PETROPAVL. Kazinform — Бу ҳафта Шимолий Қозоғистон вилоятида совуқ бўлади, кечаси ҳарорат -38 даражагача етиши кутилмоқда.

    Аяз
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    "Қазгидромет"нинг минтақавий бўлими огоҳлантириш эълон қилди.

    Синоптикларнинг маълумотларига кўра, январь ойининг иккинчи ярмида ҳудудга Сибирь антициклони таъсир қилади. Шу муносабат билан, 14 январдан бошлаб кечаси ҳаво ҳарорати -30-35 даражагача тушади, ҳудуднинг жануби-шарқида эса -38 даража совуқ бўлади.

    Кундузи ҳаво ҳарорати -20,...-25 даражагача, жануби-шарқда эса -28 даражагача тушади. 

    Совуқ об-ҳавога қарамай, антициклоннинг тез ҳаракатланиши туфайли шамол шимоли-шарқий йўналишда кучайиб, 15-20 м/с тезликка, ҳудуднинг шарқида эса 28 м/с гача етади.

    18 январда совуқ қайтади, кечаси эса -18…-23 даражагача, кундузи эса -14…-19 даража совуқ бўлади.

    22 январдан бошлаб антициклон таъсирида яна совуқ кучаяди ва тунги ҳаво ҳарорати -30…-35 даражагача тушади.

    Ойнинг иккинчи ярмида об-ҳаво асосан ёғингарчиликсиз бўлади.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
