Шимолий Кореяда Жанубий Корея контентини томоша қилганлик учун ўлим жазоси кўпайди
ASTANА. Кazinform – Шимолий Кореяда COVID-19 пандемияси даврида чегараларини ёпганидан бери турли жиноятлар, жумладан, Жанубий Корея маданий контентини томоша қилганлик учун қатл этилганлар сонининг кескин ошганини кузатилмоқда. Бу ҳақда сешанба куни эълон қилинган ҳисоботда айтилган, деб хабар беради Yonhap ахборот агентлиги.
Сеулда жойлашган Ўтиш даври адлия ишчи гуруҳи (TJWG) нодавлат ташкилоти томонидан нашр этилган ҳисоботда Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Ин 2011 йилдан 2024 йилгача ҳокимият тепасига келганидан бери 13 йил давомида ўлим жазоси ва ҳукмлар таҳлил қилинган.
Бу даврда тасдиқланган 144 та қатлдан 65 таси Шимолий Корея COVID-19 пандемияси бошида чегараларини ёпганидан кейин амалга оширилган.
Тадқиқот 265 нафар Шимолий Корея қочқинининг кўрсатмаларига ва мамлакат ичидаги манбалардан хабар берган бешта оммавий ахборот воситаларининг материалларига асосланган.
Ҳисоботга кўра, БМТнинг 2015–2019 йилларда Шимолий Кореядаги инсон ҳуқуқлари бузилиши бўйича тергов комиссияси томонидан халқаро ҳамжамият вазиятга эътибор қаратганидан сўнг, қатл этишлар сони камайди.
Бироқ, 2020 йилда, пандемия туфайли чегара ёпилгандан сўнг, бу кўрсаткич яна кескин ошди. Кейинги беш йил ичида қатл этиш ва ўлим жазоси сони 116,7 фоизга, жабрланувчилар сони эса 247,7 фоизга ошди.
Хусусан, корейс дорамалари, фильмлари, K-рор ва диний маросимлар билан боғлиқ ишлар бўйича қатл этишлар сезиларли даражада ошди. Ҳисоботда чегара ёпилгандан кейин Жанубий Корея маданий мазмуни билан боғлиқ қатл этишлар сони 250 фоизга ошганлиги кўрсатилган.
Ҳисоботда Пхеньян 2020 ва 2023 йилларда тегишли қонунларни қабул қилиш орқали бундай қатл қилиш учун ҳуқуқий асос яратгани таъкидланган.
Шунингдек, 46 та қатл қилиш жойи аниқланган. Улардан бештаси ҳукмрон Корея Ишчилар партияси штаб-квартирасидан 10 километр радиусда жойлашган. Бу Ким Чен Иннинг офиси жойлашган жой деб ишонилади.
– Режим тўртинчи қатор ворисликка интилаётган бир пайтда, маданий ва мафкуравий назоратни кучайтириш ва сиёсий устунликни сақлаб қолиш учун қатллар сони кўпайиши мумкин, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Саудия Арабистонида 2025 йилда рекорд даражада одамлар ўлим жазосига ҳукм қилинди.