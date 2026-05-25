Шимолий Германияда илк марта борнавирус аниқланди
ASTANA. Kazinform — Борна касаллигини юқтирган одам Германиянинг Мекленбург — Олдинги Померания федерал еридаги Людвигслуст-Пархим туманида яшайди, деб хабар беради DW.
Бу туманда бундай ҳолат биринчи марта қайд этилмоқда. Беморнинг аҳволи ҳақида аниқ маълумот берилмаган. Фақат унинг тирик эканлиги айтилмоқда.
Борна вируси миянинг кучли яллиғланишини келтириб чиқаради ва кўпинча ўлимга олиб келади. Бу касалликни от, сигир ва қўй каби қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари юқтириши мумкин. Одамларга вирус, тахминларга кўра, ерқазувчилар орқали юқади.
Масалан, бу ҳайвонлар яшайдиган омборлар ва шийпонларни тозалаш пайтида юқиш мумкин.
Германияда ҳар йили борна вирусини юқтиришнинг 5–10 та ҳолати қайд этилади. Бу ҳолатларнинг аксарияти жанубий Бавария штатида учрайди. Merkur нашрининг ёзишича, сўнгги ойларда касалликдан икки киши вафот этган.
Бундан аввал Германиянинг шимолида борнавируснинг айрим ҳолатлари Бранденбург ва Қуйи Саксония ҳудудларида қайд этилган эди. Бироқ Мекленбург — Олдинги Померания ва Шлезвиг-Гольштейн ерларида бундай ҳолат аввал ҳеч қачон кузатилмаган.