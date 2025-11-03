OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:09, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Шимолда бўрон, жанубда совуқ: 4-6 ноябрь кунлари Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади

    ASTANА. Каzinform — “Қазгидромет” РДК 4-6 ноябрь кунлари учун об-ҳаво маълумотини эълон қилди.

    об-ҳаво
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Синоптикларнинг маълумотларига кўра, яқин кунларда республика ҳудуди Атлантика океанидан келаётган циклон таъсирида бўлади.

    — Мамлакатнинг аксарият қисмида ёғингарчилик (асосан қор) ва шамолнинг кучайиши кузатилади. Республика бўйлаб туман, яхвонлик, шимолий ҳудудларда эса изғирин кутилмоқда, — дейилади хабарда.

    Фақат республиканинг ғарбида ёғингарчиликсиз об-ҳаво сақланиб қолади.

    — Атмосфера фронтларининг ўтиши туфайли жанубий ҳудудларда кучли ёғингарчилик (ёмғир қорга айланиши), республиканинг шимолида эса баъзи жойларда кучли қор ёғиши кутилмоқда, — дейилади “Қазгидромет” РДК хабарида.

    Кундузи ҳаво ҳарорати кескин пасайиши кутилмоқда: шимол ва марказда -2…-10°С, жануб ва жануби-шарқда - +2…+7°С.

    Теглар:
    Об-ҳаво Қазгидромет
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!