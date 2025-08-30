ШҲТнинг Тяньцзиндаги саммити Ташкилотнинг ривожланиш траекториясини белгилайди - Қасим-Жомарт Тоқаев
ASTANA. Kazinform — Хитойнинг энг йирик нашри China Dailyда Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг “Қозоғистон ва Хитой ўртасидаги мустаҳкам ва ишончли муносабатлар — муваффақиятли ҳамкорлик гарови” сарлавҳали мақоласида дипломатик жиҳатдан Қозоғистон ва Хитой Шанхай ҳамкорлик ташкилоти доирасида яқиндан ҳамкорлик қилиш тарафдори эканлиги таъкидланган.
ШҲТ барқарорлик, иқтисодий ривожланиш ва маданий алмашинув кўпригига, Евроосиёда кўп томонлама ҳамкорликнинг асосий платформасига айланди.
Ташкилотнинг таъсисчи давлатлари сифатида Қозоғистон ва Хитой минтақани ҳар томонлама ривожлантириш учун ШҲТ салоҳиятидан тўлиқ фойдаланиш бўйича ҳамкорлик қилмоқда.
— Хитойнинг ҳозирги раислигида ШҲТ минтақавий хавфсизликни мустаҳкамлаш, иқтисодий интеграцияни чуқурлаштириш ва маданий-гуманитар алоқаларни мустаҳкамлашга алоҳида аҳамият қаратмоқда. Бу устуворликлар Қозоғистоннинг минтақамизга нисбатан тутган позициясига тўлиқ мос келади, — дейди Қасим-Жомарт Тоқаев.
ШҲТнинг Тяньцзинь шаҳридаги тарихий саммити ташкилотнинг келажакдаги ривожланиш йўлини белгилаб беради. Учрашув долзарб глобал муаммолар бўйича стратегияларимизни мувофиқлаштириш ва институционал ислоҳотларни илгари суриш учун ноёб имконият яратади.
— Ишончим комилки, саммит ШҲТнинг ҳозирги ўзгарувчан даврда глобал барқарорликни сақлашга салмоқли ҳисса қўшаётган бирлашма сифатидаги ролини кучайтиради. Ҳозирги шароитда Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг ўзаро ҳурмат ва умумий ривожланишга асосланган позицияси ҳар қачонгидан ҳам долзарб бўлиб қолди, — дейилади Қасим-Жомарт Тоқаев мақоласида.