ШҲТ Эрондаги вазият бўйича баёнот берди
ASTANA. Kazinform - Шанхай Ҳамкорлик Ташкилотига (ШҲТ) аъзо давлатлар Яқин Шарқдаги ўзгаришлар ва Эрон ҳудудига ҳарбий ҳужумлар бўйича баёнот берди, деб хабар беради Kazinform.
"ШҲТга аъзо давлатлар Яқин Шарқдаги воқеалар ва Эрон Ислом Республикаси ҳудудига қилинган ҳарбий зарбалар юзасидан жиддий хавотир билдирмоқда", - дейилади ташкилот расмий баёнотида.
Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти можароларни тинч йўл билан ҳал қилишга чақирди.
"ШҲТга аъзо давлатлар куч ишлатишни қабул қилиб бўлмайдиган деб ҳисоблайдилар ва мавжуд низоларни фақат мулоқот, ўзаро ҳурмат ва барча томонларнинг қонуний манфаатларини ҳисобга олиш асосида тинч йўллар билан ҳал қилишни қўллаб-қувватлайдилар", - деб таъкидлади ташкилот.
Баёнотда мамлакат суверенитетини ҳимоя қилишга алоҳида урғу берилган.
"ШҲТга аъзо давлатлар Эроннинг суверенитети, хавфсизлиги ва ҳудудий яхлитлигини таъминлаш зарурлигини таъкидлайдилар ва барча томонларни ўзини тутишга ва вазиятни ёмонлаштириши мумкин бўлган ҳаракатлардан тийилишга чақирадилар", деб таъкидлади ШҲТ.
Ташкилот шунингдек, халқаро ташкилотларни чоралар кўришга чақирди.
"ШҲТга аъзо давлатлар Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва БМТ Хавфсизлик Кенгашини халқаро тинчлик ва хавфсизликка путур етказишга қарши курашиш учун зудлик билан чоралар кўришга чақиради", - дейилади баёнотда.
Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти қурбонларнинг оилаларига ҳамдардлик билдирди ва Эрон ҳукумати ва халқига бирдамлик ва қўллаб-қувватлашни билдирди.
Жорий йил 28 февралда Исроил АҚШ кўмагида Эронга қарши ҳарбий операция бошлади ва бу Яқин Шарқдаги можаронинг янги босқичини бошлаб берди. Оқ уйда сўзлаган нутқида Президент Дональд Трамп операциянинг асосий мақсади Эроннинг ядровий қурол ишлаб чиқаришига йўл қўймаслик ҳамда Европа ва Қўшма Штатларга таҳдидни бартараф этиш эканлигини таъкидлади.