Шайх Хасина энди ўлим жазосига апелляция бера олмайди
ASTANА. Кazinform — Бангладешнинг собиқ бош вазири Шайх Хасина ўлим жазосига апелляция бериш ҳуқуқидан маҳрум бўлди. У қонунда белгиланган 30 кун ичида апелляция бермади. Бу ҳақда Аnadolu агентлиги хабар берди.
Бу ҳақда Бангладешдаги Халқаро жиноят трибуналининг бош прокурори Аминул Ислом маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Шайх Хасина ва бошқа маҳкумлар 30 кунлик муддат ичида апелляция бермаганликлари сабабли, уларга энди ҳукм устидан апелляция бериш учун қўшимча вақт берилмайди.
— Агар суд ҳукм чиқарилгандан кейин 30 кун ичида, жумладан, Шайх Хасина устидан апелляция бермаса, унда унга апелляция беришнинг иложи бўлмайди. Энди фақат ҳукмни ижро этиш қолади, — деди Аминул Ислом.
Прокурор шунингдек, Бангладеш ҳукумати ҳукмни тўхтатиб туриш ёки бекор қилиш ҳуқуқига эга эканлигини таъкидлади.
Нима учун Шайх Хасина ўлим жазосига ҳукм қилинди?
2024 йил июль ойида Бангладешда 1971 йилги мустақиллик урушида давлат секторидаги ишларда жанг қилган аскарларнинг фарзандлари учун квота жорий этиш қарори туфайли талабаларнинг оммавий норозилик намойишлари бошланди.
Норозилик намойишлари кучайгач, Шайх Хасина мамлакатдан қочиб кетди ва ҳарбий вертолётда Ҳиндистонга учиб кетди. Шу билан бирга, намойишчилар бош вазирнинг қароргоҳига бостириб киришди.
2024 йил 8 августда Нобель мукофоти совриндори Муҳаммад Юнус вақтинчалик ҳукумат раҳбари сифатида қасамёд қилди.
Шайх Хасина 2025 йил ноябрь ойида сиртдан ўлим жазосига ҳукм қилинди. Суд уни норозилик намойишлари пайтида одамларнинг ўлими учун шахсан айбдор деб топди. Бундан ташқари, у коррупция учун бир неча йилга озодликдан маҳрум қилинди.
Аввалроқ хорижий оммавий ахборот воситаларига берган интервьюсида Шайх Хасина Бангладешга қайтиб, судга тортилишга тайёрлигини айтган эди. У қамоққа олиниши ёки ҳатто қатл этилиши мумкинлигини тушунганини айтди.
Эслатиб ўтамиз, 2024 йили августда Бангладеш Бош вазири Шайх Хасина истеъфога чиқди.